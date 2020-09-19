Trabzonspor, Denizlispor'a konuk oluyor! Muhtemel 11'ler...

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Ligin ilk haftasında Trabzonspor Beşiktaş'a 3-1 mağlup olmuş, Denizlispor ise Göztepe'ye 5-1'lik skorla yenilmişti.
EKSİKLER
Trabzonspor'da Flavio kart cezası nedeniyle yok. Torndsen, Pereira, Marlon, Hosseini, Yusuf Sarı, Kamil Ahmet Çörekçi ve Ekuban'ın sakatlığı bulunuyor.
Denizlispor'da ise eksik oyuncu yok.
MUHTEMEL 11’LER
Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sacko, Murawski, Bakalorz, Sagal, Aissati, Rodallega
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Campi, Hüseyin, Abdurrahim, Abdülkadir Parmak, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe, Plaza
Galatasaray'da daha önce kiralanması gündeme gelen Idrissa Doumbia'nın kulübü Sporting Lizbon ile yaşadığı maaş krizi sonrası Sarı-Kırmızılılar oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmanın planlarını yapmaya başladı.
Galatasaray'ın Porto'ya 6,5 milyon euro karşılığında sattığı Alex Telles, İngiliz devi Manchester United ile 5 yıllık sözleşme imzalıyor. Kırmızı Şeytanlar, transfer için Porto'ya 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Galatasaray bu transferin gerçekleşmesi halinde Porto'nun bonservis kârından %10 pay alacak.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Mbwana Samatta, kulübü Aston Villa yol ayrımında.
Nazım Sangare transferini bitiremeyen Beşiktaş, Newcastle United'ın ABD'li sağ beki DeAndre Yedlin ile anlaşma sağladı. Kara Kartal, İngiliz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katacak.
İtalyan devi Roma'nın, Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao için 13 milyon euro teklif ettiği, Sarı-Kırmızılıların ise 15 milyon euro talep ettiği öne sürüldü.
İtalyan basını, Udines'de top koşturan Stefano Okaka'nın, sarı-lacivertli formayı giymeyi çok istediğini fakat aynı isteğin Fenerbahçe cephesinde oluşmadığını yazdı.