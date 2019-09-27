Trabzonspor, Daniel Sturridge'i devre arası transfer döneminde takımdan gönderiyor

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Trabzonspor’a büyük bir sükseyle gelen ve kalitesiyle takıma büyük katkı sağlaması beklenen Daniel Sturridge’in oyuna girdiği maçlardaki etkisizliğinin yanı sıra, yıldız golcünün antrenmanlara bile çıkmaması sabırları taşırdı.

ÜNAL KARAMAN STURRİDGE'DEN ÜMİDİ KESTİ

Liverpool’dan ayrıldıktan sonra bonservisini eline alan ve Trabzonspor’la iyi bir kontrat yapan İngiliz golcünün tavırları Ünal Karaman’ı bıktırırken, Sturridge konusuna artık Başkan Ali Ağaoğlu’nun el atacağı öğrenildi. Çekilen MR sonuçlarında herhangi bir sağlık problemi olmamasına rağmen oyuncunun sürekli bahane üretip arkadaşlarının yanında görünmemesi teknik heyeti bir hayli yorarken, tecrübeli teknik adam Ünal Karaman’ın artık Sturridge’le ilgilenmediği belirtildi.

AĞAOĞLU AMCASIYLA GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

30 yaşındaki futbolcunun devre arası transfer dönemine kadar böyle devam etmesi halinde yönetimin Sturridge’i satışa çıkaracağı ifade edilirken, Ağaoğlu’nun Dean Sturridge’le (Amcası, aynı anda menajeri) şimdiden görüşmelere başladığı kaydedildi.