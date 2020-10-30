Trabzonspor, çıkış peşinde (Muhtemel 11'ler)

Üst üste iki maç kaybeden Trabzonspor, Kasımpaşa maçını kazanarak kötü gidişata ‘dur’ demek istiyor. Hedef seri galibiyetlerle zirveye doğru tırmanmak... Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Ligin ilk 6 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 5 puanla 18. sırada yer alan bordo-mavililer, Kasımpaşa maçında kötü gidişatını sonlandırmanın mücadelesini verecek.
6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 8 puana ulaşan Kasımpaşa ise üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
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MUHTEMEL 11'LER
TRABZONSPOR: UĞURCAN, SERKAN, HUGO, EDGAR, MARLON, FLAVIO, BAKER, A. ÖMÜR, DIABATE, NWAKAEME, AFOBE
KASIMPAŞA: RAMAZAN, H.GJONAJ, TARKAN, SADIKU, HADDADI, TIRPAN, AYTAÇ, YUSUF, H.DINOVIC, HODZIC ,KOITA
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