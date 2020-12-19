Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor! Muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası’nda büyük bir sürprizle Adana Demirspor’a penaltı atışları sonucu elenen Trabzonspor, Çaykur Rizespor’u mağlup ederek moral bulmak istiyor.
Öte yandan Trabzonspor’da Divan Kurulu ile diğer kurulların başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen istişare toplantısının ardından camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulunuldu.
SAAT: 16.00
STAT: Şenol Güneş
HAKEM: Ali Şansalan
MUHTEMEL 11’LER
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Baker, Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Ekuban, Afobe
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Onur Bulut, Emir Dilaver, Meriah, Dario Melnjak, Doğan Erdoğan, Donsah, Boldrin, Michalak, Fernando, Skoda
Süper Lig'in 13. Hafta açılış maçında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Sarı-Kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, maçın 69. dakikasında kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Kırmızı kart sonrası hakeme ağır sözler sarf eden tecrübeli hoca, maç bitiminde de yasak olmasına rağmen sahaya indi. Peki Fatih Terim kaç maç ceza alacak? İşte söz konusu disiplin talimatında yer alan ifadeler…
Süper Lig'in 13. Haftasının açılış maçında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük'e 90+11'de yediği golle 2-1 mağlup oldu. Nefesleri kesen karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Sarı-Kırmızılıların Brezilyalı stoperi Marcao, kırmızı kart gördü.
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, konuk ettikleri Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Hurma, “Fatih Terim'in neye kızdığını bilmiyorum” derken Onyekuru ile ilgilenmediklerini ve birkaç transfer daha yaptıklarını söyledi.
Kayserispor ve Fenerbahçe formaları giyen eski milli futbolcu Mehmet Topuz (38), İstanbul'da bulunan bir evinin satış işlemi nedeniyle 2 milyon 350 bin TL dolandırıldı.
Süper Lig'in 13. haftasında Karagümrük deplasmanında 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Yardımcı Antrenör Levent Şahin maçın ardından konuştu. Fatih Terim'in kırmızı kartıyla ilgili olarak “Bugün maçtan daha çok hocamızın atılması konuşulacak” diyen Şahin, “Artık kulübelere daha çok bakılmalı” dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayıncı kuruluşun ‘TFF'ye ödemeleri tam olarak yaptık' açıklamasını yalanladı. Federasyondan yapılan açıklamada “Digitürk, 2020/21 sezonuna ilişkin ana sözleşme hükümlerine göre yapması gereken ödemelerin tamamını ifa etmemiştir” ifadelerini kullandı.