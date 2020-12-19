Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor! Muhtemel 11'ler

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Terim kaç maç ceza alacak? Ortaya çıktı Terim kaç maç ceza alacak? Ortaya çıktı Süper Lig'in 13. Hafta açılış maçında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. Sarı-Kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, maçın 69. dakikasında kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Kırmızı kart sonrası hakeme ağır sözler sarf eden tecrübeli hoca, maç bitiminde de yasak olmasına rağmen sahaya indi. Peki Fatih Terim kaç maç ceza alacak? İşte söz konusu disiplin talimatında yer alan ifadeler…

Bitiş düdüğü sonrası Cimbom'a bir şok daha! Bitiş düdüğü sonrası Cimbom'a bir şok daha! Süper Lig'in 13. Haftasının açılış maçında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük'e 90+11'de yediği golle 2-1 mağlup oldu. Nefesleri kesen karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Sarı-Kırmızılıların Brezilyalı stoperi Marcao, kırmızı kart gördü.

Süleyman Hurma'dan Fatih Terim sözleri Süleyman Hurma'dan Fatih Terim sözleri Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, konuk ettikleri Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Hurma, “Fatih Terim'in neye kızdığını bilmiyorum” derken Onyekuru ile ilgilenmediklerini ve birkaç transfer daha yaptıklarını söyledi.

Mehmet Topuz dolandırıldı! Dudak uçuklatan rakam Mehmet Topuz dolandırıldı! Dudak uçuklatan rakam Kayserispor ve Fenerbahçe formaları giyen eski milli futbolcu Mehmet Topuz (38), İstanbul'da bulunan bir evinin satış işlemi nedeniyle 2 milyon 350 bin TL dolandırıldı.

Levent Şahin o anları anlattı! Terim'in atılması... Levent Şahin o anları anlattı! Terim'in atılması... Süper Lig'in 13. haftasında Karagümrük deplasmanında 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Yardımcı Antrenör Levent Şahin maçın ardından konuştu. Fatih Terim'in kırmızı kartıyla ilgili olarak “Bugün maçtan daha çok hocamızın atılması konuşulacak” diyen Şahin, “Artık kulübelere daha çok bakılmalı” dedi.