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aksam.com.tr
  • 19 Aralık 2020 Cumartesi 08:00
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Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor! Muhtemel 11'ler

Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor! Muhtemel 11'ler

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AKŞAM

Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası’nda büyük bir sürprizle Adana Demirspor’a penaltı atışları sonucu elenen Trabzonspor, Çaykur Rizespor’u mağlup ederek moral bulmak istiyor.

Öte yandan Trabzonspor’da Divan Kurulu ile diğer kurulların başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen istişare toplantısının ardından camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulunuldu.

SAAT: 16.00

STAT: Şenol Güneş

HAKEM: Ali Şansalan

MUHTEMEL 11’LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Baker, Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Ekuban, Afobe

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Onur Bulut, Emir Dilaver, Meriah, Dario Melnjak, Doğan Erdoğan, Donsah, Boldrin, Michalak, Fernando, Skoda

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