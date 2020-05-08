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aksam.com.tr
  • 08 Mayıs 2020 Cuma 19:35
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  • 08 Mayıs 2020 Cuma 19:35

Trabzonspor, çalışmalarını sürdürdü

Trabzonspor, çalışmalarını sürdürdü

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Süper Lig'in lideri Trabzonspor, akşam antrenmanında takım halinde çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer, taktik ağırlıklı çalıştı.

Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

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