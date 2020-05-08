Trabzonspor, çalışmalarını sürdürdü

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer, taktik ağırlıklı çalıştı.
Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
Galatasaray kulübü, yapılan koronavirüs testleri sonrasında pozitif vakaya rastlanmadığını ve antrenman programları sürdüğü müddetçe testlerin belli aralıklarla devam edeceğini açıkladı.
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 2020 yılının sonuna kadar oynanacak maçlarda 5 oyuncu değişikliği hakkı olacağını açıkladı.
Fenerbahçe, TFF 3. Lig ekiplerinden Gölcükspor'da forma giyen İsmail Yüksek'i transfer ettiğini resmen açıkladı. Sarı-Lacivertliler, 21 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilen teknik direktör Nenad Bjelica'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Hırvat antrenör, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta Fenerbahçeli yöneticilerle görüşme yaptığını ancak o günden beri Sarı-Lacivertlilerden hiç kimsenin kendisiyle irtibat kurmadığını açıkladı.
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerin Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Tolga Ciğerci, ‘yuvam' dediği Fenerbahçe'den ayrılıyor. Bundesliga'ya dönmek isteyen 28 yaşındaki orta saha, Wolfsburg'tan gelen teklifi kabul etti.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerin 12 Haziran'da başlatılması kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın yeni sezonda umudu olan gençler bu sezon fazla şans bulamadı. Genç oyuncular içinde DG Sivasspor'da kiralık oynayan Fatih Aksoy toplam 1953 dakika ile en tecrübeli isim. Onu Ümraniye'de forma giyen Erdem Seçgin 940 dakika ile takip ediyor. U19 takımı ligde şu anda üçüncü sırada.