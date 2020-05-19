Trabzonspor, çalışmalarına akşam idmanıyla devam etti

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle tüm stadyumlarda İstiklal Marşı çalındı.

La Liga ekiplerinden Deportivo La Coruna'da forma giyen Emre Çolak ve Real Valladoid formasını terleten Enes Ünal, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Ganalı sağ kanat hayırlı olsun! Resmi açıklama geldi

Gana basını, CSKA Sofya'nın sağ kanadı Edwin Gyasi'nin Beşiktaş'a imza atmak üzere olduğunu yazdı. Haber detayında, 28 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon Siyah-Beyazlı formayı giyeceği aktarıldı. Ayrıca Beşiktaşlı bir yöneticinin de transferi doğruladığı bilgisi verildi.