Trabzonspor, çalışmalarına akşam idmanıyla devam etti

Günün ilk idmanına sabah çıkan bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ikinci çalışmasını ise akşam saatlerinde gerçekleştirdi.
Antrenmanda futbolcular, toparlanma çalışması yaptı.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı idmanla çalışmalarına devam edecek.
Premier League'de 748 kişiye yapılan koronavirüs testlerinin ardından 3 kulüpte 6 pozitif vakaya rastlandığı açıklandı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den sevindirici haber geldi. Covid-19 testi pozitif çıkan Çebi'nin çekilen tomografisi temiz çıktı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle tüm stadyumlarda İstiklal Marşı çalındı.
Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in yeniden başlaması öncesi hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.
Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle mart ayı başında askıya alınan 1. Basketbol Ligi sezonun yeniden başlaması için Bavyera eyalet hükümetinin onay verdiği bildirildi.
La Liga ekiplerinden Deportivo La Coruna'da forma giyen Emre Çolak ve Real Valladoid formasını terleten Enes Ünal, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.
Gana basını, CSKA Sofya'nın sağ kanadı Edwin Gyasi'nin Beşiktaş'a imza atmak üzere olduğunu yazdı. Haber detayında, 28 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon Siyah-Beyazlı formayı giyeceği aktarıldı. Ayrıca Beşiktaşlı bir yöneticinin de transferi doğruladığı bilgisi verildi.