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  3. Trabzonspor, Brezilyalı golcü Jonathas ile masaya oturacak

Trabzonspor, Brezilyalı golcü Jonathas ile masaya oturacak

Trabzonspor, Brezilyalı golcü Jonathas ile masaya oturacak

Hugo Rodallega’nın ayrılığı sonrası forvet arayışlarını sıklaştıran Trabzonspor, Brezilyalı Jonathas ile masaya oturacak.

Hugo Rodallega’nın Denizlispor’a transferi sonrası golcü arayışlarına hız veren Trabzonspor’un ilgilendiği oyuncular arasında Brezilyalı Jonathas’ın olduğu öğrenildi.

Bundeliga ekibi Hannover 96’yla küme düşme üzüntüsü yaşan 30 yaşındaki sambacı, 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen takımdan ayrılmaya karar verdi. Menajerler aracılığıyla Bordo-Mavili kulübe önerilen golcü oyuncu, teknik ekibin onay vermesinin ardından listeye alındı. Yönetimin maliyet raporunu inceleyerek önümüzdeki günlerde Jonathas’la masaya oturacağı aktarıldı.

(Güneş)

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