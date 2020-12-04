Trabzonspor bir ilk peşinde

Trabzonspor Sivasspor'u yenerek 19 maç sonra bir ilki başarmak istiyor.

Geçen sezon Kovid-19 salgını sürecinde kaybettiği puanlarla şampiyonluktan olan Trabzonspor, bu hafta Sivasspor’u yenmesi halinde 19 maçlık dönemde ilk kez 3 karşılaşmayı üst üste kazanmış olacak.