Trabzonspor bir ilk peşinde

Geçen sezon Kovid-19 salgını sürecinde kaybettiği puanlarla şampiyonluktan olan Trabzonspor, bu hafta Sivasspor’u yenmesi halinde 19 maçlık dönemde ilk kez 3 karşılaşmayı üst üste kazanmış olacak.
Lille, sahasında geriye düştüğü maçta Sparta Prag'ı 2-1 yendi; gruptan çıktı. Oyuna 77'de Yusuf Yazıcı'nın yerine giren Burak Yılmaz attığı iki golle Lille'e galibiyeti getirdi.
Başakşehir ve Fenerbahçe'yi yenerek büyük bir çıkış yakalayan Beşiktaş, 11. haftanın açılış maçında bugün Kasımpaşa ile karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı.
Fatih Terim kadroda değişikliğe gidiyor.
Trabzonspor Sivasspor'u yenerek 19 maç sonra bir ilki başarmak istiyor.
Leipzig maçında 3 gol atan İrfan Can Kahveci tarihi bir performans sergiledi.