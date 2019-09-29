Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Trabzonspor Beşiktaş maçı saat kaçta?

Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? soruları merak edilen konular arasında yerini aldı. Trabzonspor Beşiktaş maçı saat kaçta? Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Trabzonspor, 29 Eylül’de (bugün) sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Trabzonspor'da sakatlıkları devam eden Caleb Ekuban, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Ivanildo Fernandes, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Beşiktaş’ın kadrosunda ise Cezalı futbolcular Muhammed Elneny ve Adem Ljajic ile sakatlığı bulunan Victor Ruiz kadroda yer almıyor.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. Haftasında 29 Eylül’de (bugün) sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Medical Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabaka için akşam saatlerinde Trabzon'a gidecek siyah-beyazlı kafilede, cezalı futbolcular Muhammed Elneny ve Adem Ljajic ile sakatlığı bulunan Victor Ruiz yer almadı.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 6 puan toplayabilen bordo-mavili ekip, ligin ikinci haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendikten sonra kazanamadı.

Trabzonspor, Beşiktaş maçını kazanıp 3 hafta aradan sonra 3 puan sevinci yaşayabilmenin mücadelesini verecek.

TRABZONSPOR MAÇA HAZIR

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında bugün sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili takım, Beşiktaş maçı hazırlıkları kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde antrenman yaptı.

Futbolcuların taktiksel çalışma yaptığı antrenmanı Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile bazı yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Takım, bu antrenmanın ardından kampa girerek bugün saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş karşılaşmasını beklemeye başladı.

Öte yandan, antrenman öncesinde kulüp bünyesindeki kurulların başkan ve yöneticileri de Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Kurul yöneticileri, Beşiktaş maçı öncesi yönetime ve teknik direktör Karaman'a başarı dileklerini iletti.

Trabzonspor'da 4 eksik

Trabzonspor'da sakatlıkları devam eden Caleb Ekuban, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Ivanildo Fernandes, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Bordo-mavili ekipte geçen hafta Demir Grup Sivasspor kadrosunda sakatlığı nedeniyle yer almayan İngiliz forvet Daniel Sturridge'nin ise Beşiktaş maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.

Karadeniz temsilcisinde kart cezalısı oyuncu bulunmuyor.

Bordo-mavili taraftarların büyük ilgi gösterdiği mücadelede bütün biletlerin tükendiği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ’IN KADROSU

Cezalı futbolcular Muhammed Elneny ve Adem Ljajic ile sakatlığı bulunan Victor Ruiz kadroda yer almıyor.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 21 kişilik kafilede bulunan futbolcular şöyle:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Douglas Santos, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Enzo Roco, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Orkan Çınar, Abdoulay Diaby, Jeremain Lens, Tyler Boyd, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir, Güven Yalçın, Burak Yılmaz.