Ağaoğlu istifa söylentisine yanıt verdi

Ünal hocanın istifa ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Ağaoğlu, "Bu kaptanla ve mürettebatla yolumuza devam edeceğiz” dedi.

61saat'e konuşan Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Başkanlığının kendisine teklif edildiğini ancak bu görevi kabul etmediğini belirtti.

TRT Spor'un haberine göre, Demir Grup Sivasspor maçının ardından teknik direktör Ünal Karaman'ın görevi bıraktığı söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Ağaoğlu, "Böyle birşeyi nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. İddialar gerçek dışı. Gemi limandan kalktı, birtakım sıkıntılar olur, ama biz bu kaptanla ve mürettebatla yola devam edeceğiz.” dedi.

Alınan sonuçların hoş olmadığını da söyleyen Başkan Ahmet Ağaoğlu; "Olaya yüzeysel bakmamak gerekiyor. 4 tane çok önemli futbolcuyu bir hafta içerisinde sakatlıktan dolayı kaybettik. bunların da göz ardı edilmemesi gerekiyor ifadelerini kullandı.

Taraftarlardan destek isteyen Trabzonspor kulübü başkanı, zamana ihtiyaç duyduklarının altını çizdi.

''40 YIL DÜŞÜNSEM AKLIMA GELMEZ''

''Böylesine büyük yapılar bu riskin altına girer mi? Kim hangi düşünceyle yapar yaptırır. Dervişin fikri neyse zikri de odur. 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Bu tür durumları ispat etmek gerekir. Trabzonspor’a elden ne para girer ne de çıkar, mümkün değil. Yapı ortada önce o yapıyı iyi okumak lazım. Toplumda algı oluşturmaya yönelik dedikodular.''

"DANİEL’İN BİR SAKATLIĞI VAR VE DÖNEBİLİR"

''Sturridge’nin Beşiktaş maçında oynama durumunun olduğunu ifade eden Ağaoğlu “Daniel’in bir sakatlığı var ve dönebilir. Fernandes’in Beşiktaş maçında oynayacağını sanmıyorum. Antrenman eksiği var.''

''SOSA VE NOVAK İLE SÖZLEŞME UZATMAK İÇİN GÖRÜŞMELERİMİZ BAŞLADI''

''İki oyuncunun da devam etme yönünde düşüncesi var. Pereira ile ilgili ise herhangi bir gelişme yok. Bu görüşmeler 1-2 ay içerisinde netleşecektir.''

''KÖTÜ FUTBOL ELEŞTİRİLEBİLİR''

''Sabaha kadar uyumadım, sorumluluğu üzerimde hisseden birisi olarak 2-3 gece de uyuyamayacağım herhalde. Kötü futbol eleştirilebilir, hakaret düzeyine varan gerçekle alakası olamayan istifaymış bunlar o zaman farklı hedefi olan haberler. Umurumda değil. Camialar ne kadar büyükse sıkıntılı tribünde türbülanslar o kadar büyük oluyor.”

''TEKLİF EDİLDİ KABUL ETMEDİM''