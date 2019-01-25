Trabzonspor'un tarihi buhrandan çıkartmak için büyük bir çaba sarfeden başkan Ahmet Ağaoğlu, bugün saat 15:30'da hastaneye kaldırıldı.

Trabzonspor'da oldukça yoğun ve stresli günler geçiren başkan Ağaoğlu, aşırı stres ve üzüntüye bağlı olarak yaşadığı kilo kaybından dolayı kendisini kötü hissetti ve yakınları tarafından Fulya Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağaoğlu'nun yapılan ilk kontrollerinde son 10 gün içerisinde yaklaşık 4 kilo kaybettiği ve ayrıca aşırı stres, uykusuzluk yaşadığı tespit edildi. Ağaoğlu'nun tedavisine hemen başladı.

Trabzonspor'dan Ahmet Ağaoğlu açıklaması

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kibar Güven, Ahmet Ağaoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili "Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir" dedi.

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık Kurulu Başkanı Kibar Güven, başkan Ahmet Ağaoğlu'nun sağlığıyla ilgili endişe edilecek bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Güven, Ahmet Ağaoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin, "Başkanımız son günlerde aşırı stres ve yorgunluğa bağlı olarak kendisini halsiz hissettiği için hastaneye gitmiştir. Gerekli kontrollerin ardından tedavisi yapılmaktadır. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.