Trabzonspor Başkan Yardımcısı Emin Kahraman: Şampiyonluğu konuşmak için çok erken

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın İsviçre temsilcisi Basel ile yapacağı maç için bu kentteki konaklayacakları otele geldi.

Yöneticileri otel girişinde, Türkiye'nin Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi ve konsolos Mehmet Yüceer, İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) çatı organizasyonu olan İsviçre Türk Toplumunun (İTT) Başkanı Levent Karaağaç, çiçeklerle karşıladı.

Burada AA muhabirine açıklamada bulunan Emin Kahraman, "Öncelikle bu karşılamadan dolayı çok teşekkür ederiz. Güzel bir karşılamaydı. İnşallah bu güzellik yarın da devam eder." dedi.

Basel ile yapacakları maçın kendi lehlerine sonuçlanması dileğinde bulunan Kahraman, yarınki maça genç bir kadroyla çıkacak olmalarını UEFA Avrupa Ligi'nde bir iddialarının kalmamasına ve sakat futbolcuların çokluğuna bağladı.

Lige ağırlıklarını koymaya başladıklarını vurgulayan Kahraman, "Lige devam ediyoruz. Şampiyonluğu konuşmak için erken. Fakat, bulunduğumuz yere göre üst seviyelerdeyiz." diye konuştu.

Emin Kahraman, genç oyuncuların yetenekli olduklarını ve kendilerine güvendiklerini sözlerine ekledi.

(AA)