Trabzonspor Avrupa'da galibiyeti kaçırdı

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maç gününde Trabzonspor ile Basel karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Basel, 20. dakikada Silvan Widmer'in golüyle öne geçti. Trabzonspor, 26. dakikada Abdulkadir Parmak'ın frikik golüyle skoru eşitledi. 65. dakikada oyuna giren Jose Sosa 78. dakikada üstünlüğü getirirken, Basel 80. dakikada Stocker ile eşitliği yakaladı ve maçtan 1 puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 1'e yükseltti. Basel ise 4 puana çıktı.

UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü maç gününde Trabzonspor, sahasında Krasnodar'ı ağırlayacak. Basel ise Getafe'yi konuk edecek.

TRABZONSPOR 11'İNDE 4 DEĞİŞİKLİK

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2. haftasında İsviçre temsilcisi Basel'i konuk eden Trabzonspor'da, geride kalan hafta Süper Lig'de 4-1 kazanılan Beşiktaş maçının ilk 11'ine göre 4 oyuncu değişikliği yapıldı.

Karşılaşma öncesi basın toplantısında, ağrıları olan oyuncuları dinlendireceğinin mesajını veren teknik direktör Ünal Karaman, Sosa, Nwakaeme, Kamil Ahmet Çörekçi ve Pereira'yı kulübede oturttu.

Karaman, Sosa'nın yerine Doğan Erdoğan'ı, Nwakaeme'nin yerine Sturridge'i, Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine Avdijaj'ı, Pereira'nın yerine de Campi'yi oynattı.

SAVUNMA KURGUSUNDA DEĞİŞİKLİK

Karaman, Beşiktaş maçındaki savunma kurgusunu değiştirdi.

Sağ bekte stoper Hüseyin Türkmen'i görevlendiren Karaman, savunmanın göbeğinde Hosseini'nin yanında Campi'yi oynattı.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Ivanildo Fernandes, Yusuf Sarı ve Ogenyi Onazi kadroda yer almadı.

Trabzonspor'da Sosa ve Pereiara'nın yokluğunda takım kaptanı olarak 23 yaşındaki kaleci Uğurcan Çakır sahaya çıktı.

DANIEL STURRIDGE İLK KEZ

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki AEK karşılaşması öncesi sözleşme imzaladığı ancak antrenman eksikliği ve sakatlık nedeniyle fazla forma giyemeyen İngiliz futbolcu Daniel Sturridge, ilk kez 11'de görev yaptı.

Teknik direktör Ünal Karaman, sakatlığı sonrası Beşiktaş maçının son bölümlerinde oyuna dahil ettiği golcü oyuncuyu bu kez 11'de görevlendirdi.

Sturidge, ailesini de bu maçı izlemek için Trabzon'a davet etti.

GÜNEY TRİBÜNÜ KAPALI

Sparta Prag ile oynanan maçta sahaya atılan yabancı maddelerden dolayı tribün kapama cezası verilmesi nedeniyle, güney tribüne taraftar alınmadı. Yaklaşık 5 bin dolayında taraftar bu nedenle karşılaşmayı izleyemezken, stadın misafir takım bölümü haricindeki yerler ise doldu.

Az sayıda Basel taraftarı da kendilerine ayrılan tribünden takımlarına destek verdi.

TRABZONSPOR İYİ BAŞLADI, BASEL GOLÜ BULDU

İlk dakikalarda iki takım da mücadeleye tedbirli başladı. Trabzonspor'un daha atak oynamaya çalıştığı ilk bölümde Daneil Sturridge ve Abdulkadir Parmak ile Basel kalesini yokladı.

18. dakikada Gaston Campi gole yaklaştı. Sol kanattan köşe vuruşunu Abdulkadir Parmak ile kullanıldı. Abdulkadir'in ortasında kaleci Jonas Omlin boşa çıktı. Campi, arka direkte kafa vuruşunu yaptı ancak top yan ağlarda kaldı. Bu bölümün ardından Basel, golü buldu.

20. dakikada Kevin Bua'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Silvan Widmer ön direkte iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve topu filelerle buluşturdu.

ABDULKADİR'DEN MÜKEMMEL FRİKİK GOLÜ

Trabzonspor, golün ardından fazla beklemeden eşitlik sayısını buldu.

26. dakikada ceza alanı hemen dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruş için topun başına Abdulkadir Parmak geçti. Abdulkadir Parmak, sağ ayağıyla harika bir şut çıkardı. Kaleci Jonas Omlin'in üzerinden geçen top üst direğin içine çarparak ağlarla buluştu.

Trabzonspor, 1-1'den sonra Basel kalesini adeta abluka altına aldı ancak ilk 45 dakika karşılıklı gollerle sona erdi.

SÖRLOTH ÜSTÜNLÜK GOLÜNE YAKLAŞTI

Devre arasında Nwakaeme'nin Avdijaj'ın yerine dahil olduğu Trabzonspor, berabere biten ilk yarının ardından karşılaşmanın 2. yarısına hızlı başladı ve henüz 46. dakikada da üstünlük golüne yaklaştı.

Basel savunmasının büyük hatasında topla buluşan Sörloth dar açıdan şutunu attı ancak top yan ağlarda kaldı.

Bordo-mavililer, karşılaşmanın 2. yarısında Basel'i tamamen bozarken, 2. golü bulmak için de üst üste pozisyonlar bulmaya başladı.

50. dakikada Trabzonspor çok net bir fırsat daha yakaladı. Sturridge şık bir çalım attıktan sonra sağ tarafa hareketlenen Mikel'e pasını aktardı. Mikel'in ceza yayı üzerindeki Sörloth'a gönderdiği pası Norveçli forvet kafayla arkasına gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Nwakaeme'nin vuruşunda top üstten dışarı gitti.

SOSA HAMLESİ, GOLLE GERİ DÖNDÜ

Teknik direktör Ünal Karaman, beklenen gol gelmeyince oyuna 65. dakikada Trabzonspor'un yıldız orta saha oyuncusu Jose Sosa oyuna girerken oyundan çıkan isim Sörloth oldu.

78. dakikada Doğan'ın pasıyla önündeki boş alanı değerlendiren Sosa sol taraftaki Nwakaeme'yi gördü. Nijeryalı yıldızın savunma arkasına attığı pasta topu kontrol eden Sosa kaleciye rağmen gol vuruşunu yaptı ve takımını öne geçirdi.

BASEL HEMEN CEVAP VERDİ

Temsilcimiz Trabzonspor üstünlük golünü bulduktan sonra henüz 2 dakika geçmişken, kalesine gelen ilk şutta gole engel olamadı ve maça tekrar eşitlik geldi.

80. dakikada sağ kanattan gelişen Basel atağında ceza sahasına gelen ortaya Stocker dokundu ve havalanan topa gelişine çok sert ve düzgün vuran Okafor skora yeniden dengeyi getirdi.

(Sporx)