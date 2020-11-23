Trabzonspor ara vermedi

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavili oyuncular, iki grup halinde çalıştı.
Birinci gruptaki oyuncular yenilenme, ikinci gruptakiler ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, 5'e 2, dayanıklılık çalışmaları ve çift kale maç yaptı.
Yarını izinli geçirecek Trabzonspor, çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bağlandığı canlı yayında kaleci transferi, Adem Ljajic'in durumu ve Fenerbahçe derbisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam, “Kesinlikle kaleci almayacağım” ifadesini kullandı.
Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Lille, Lorient'i 4-0 mağlup ederken, karşılaşmada Yusuf Yazıcı şov vardı.
Fenerbahçe'de sezon başından beri yapılan geniş kadro vurgusu son karşılaşmada kendini gösterdi.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Diego Perotti'nin kendi isteğiyle garanti ücretini düşük, maç başı ücretini ise yüksek tuttuğu ortaya çıktı. Sakatlıklarla ilgili sıklıkla gündeme gelen Arjantinli yıldızın ‘oynadıkça kazanayım' tavrı, yönetimin karar vermesini kolaylaştırdı.
Barcelona'nın yarın Dinamo Kiev ile deplasmanda oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi şok bir karar alındı.
Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, 10 eksikle çıkacakları Kayseri maçı öncesi oyuncularına ciddi uyarılarda bulundu, “Bu fırsatlar her zaman gelmez. Çıkıp oynayın ve formaya talip olduğunuzu gösterin” diye konuştu