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aksam.com.tr
  • 02 Kasım 2020 Pazartesi 17:52
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Trabzonspor, Alanyaspor maçına hazırlanıyor

Trabzonspor, Alanyaspor maçına hazırlanıyor

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Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, takımın, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sağanak altında basına kapalı antrenman gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, futbolcuların antrenmanda taktiksel çalışmalar yaptığı kaydedildi.

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