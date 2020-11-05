AKŞAM Özel Haber

Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Geride bıraktığımız sezon şampiyonluğu son haftalarda Medipol Başakşehir’e kaptıran ancak Eddie Newton önderliğinde yeni sezona tarihinin en kötü başlangıcını yaparak giren Trabzonspor, İngiliz antrenör ile yollarını ayırmıştı.



YÖNETİMİN KARARI ABDULLAH AVCI

Bu gelişmenin ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Bordo-Mavililerde gündeme Tamer Tuna, Fatih Tekke, Şota Arveladze, Mustafa Reşit Akçay gibi isimler gelmiş ancak yönetimin ortak kararı Abdullah Avcı olmuştu.

3 YILLIK ANLAŞMA TAMAM

Trabzonspor bugün Abdullah Avcı ile ikinci kez görüşerek işi bitirdi. Bordo-Mavililer, başarılı teknik direktör ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

ANTALYASPOR'A 'TRABZONSPOR'DAN HABER BEKLİYORUM' DEMİŞTİ

Abdullah Avcı, Trabzonspor’dan önce Antalyaspor’la da görüşmüş ancak Akdeniz ekibine, Bordo-Mavililerden haber beklediğini söyleyerek temasları yarıda kesmişti.