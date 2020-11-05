Trabzonspor, Abdullah Avcı ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Geride bıraktığımız sezon şampiyonluğu son haftalarda Medipol Başakşehir’e kaptıran ancak Eddie Newton önderliğinde yeni sezona tarihinin en kötü başlangıcını yaparak giren Trabzonspor, İngiliz antrenör ile yollarını ayırmıştı.
YÖNETİMİN KARARI ABDULLAH AVCI
Bu gelişmenin ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Bordo-Mavililerde gündeme Tamer Tuna, Fatih Tekke, Şota Arveladze, Mustafa Reşit Akçay gibi isimler gelmiş ancak yönetimin ortak kararı Abdullah Avcı olmuştu.
3 YILLIK ANLAŞMA TAMAM
Trabzonspor bugün Abdullah Avcı ile ikinci kez görüşerek işi bitirdi. Bordo-Mavililer, başarılı teknik direktör ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
ANTALYASPOR'A 'TRABZONSPOR'DAN HABER BEKLİYORUM' DEMİŞTİ
Abdullah Avcı, Trabzonspor’dan önce Antalyaspor’la da görüşmüş ancak Akdeniz ekibine, Bordo-Mavililerden haber beklediğini söyleyerek temasları yarıda kesmişti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve eleştiri oklarının hedefi haline gelen Mbaye Diagne'nin yerine Ali Yavuz Kol'a şans verme kararı aldı.
Eddie Newton'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Abdullah Avcı ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Bordo-Mavililer ile başarılı antrenör arasındaki tek pürüz ise sözleşme süresi. Avcı 3 yıllık sözleşme isterken Trabzonspor yönetimi, 1 sene sonraki seçimden dolayı 1+2 yıllık kontrat yapmaya sıcak bakıyor.
Galatasaray, Süper Lig'in 8'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Seçime hazırlanan Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in yeniden başkan adayı olma kararı aldığı ve yeni bir ekiple yola çıkmayı planladığı ortaya çıktı.
Tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Denizli ayrıca teklifler aldığını da sözlerine ekledi.