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  3. Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün maaşını revize ederek iki katına çıkardı

Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün maaşını revize ederek iki katına çıkardı

Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün maaşını revize ederek iki katına çıkardı

Trabzonspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine geçen genç yetenek Abdülkadir Ömür’ün maaşını revize edilerek iki katına çıkarıldı.

Şanssız bir sakatlık geçiren ve 4-6 ay süresince sahalardan uzak kalacak olan genç yıldızın maaşına yüzde yüzlük bir zam geldi. Trabzonspor’dan 2 milyon 300 bin TL kazanan genç yetenek yeni maaş düzenlemesi sonrası bu sezon Bordo-Mavililer’den yıllık 5 milyon 500 bin TL kazanacak.  Genç oyuncunun sakatlığının geçmesinin ardından ise Bordo Mavililer 2022’de bitecek olan sözleşmesini 2025’e kadar uzatmayı planlıyor.

(Güneş)

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