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aksam.com.tr
  • 24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:57
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  • 24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:57

Trabzonspor 2 eksikle Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor

Trabzonspor 2 eksikle Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor

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Trabzonspor, Süper Lig'de 25 Ağustos Pazar günü sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Trabzonspor, Süper Lig'de 25 Ağustos Pazar günü sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda 19.15'de başlayacak karşılaşmayı hakem Koray Gençerler yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunda Sparta Prag takımını eleyen play-off turu ilk maçında deplasmanda AEK'yı 3-1 yenerek büyük avantaj elde eden bordo-mavililer, Süper Lig'de ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa karşısında sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılan Karadeniz ekibi, Yeni Malatyaspor'u yenerek bu sezon ilk 3 puanını almanın mücadelesini verecek.

Trabzonspor'da Ogenyi Onazi ile Kamil Ahmet Çörekçi'nin sakatlıkları bulunuyor.

(AA)

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