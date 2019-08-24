Trabzonspor 2 eksikle Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor

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Falcao o sorunu unutturdu! Fatih Terim'i asıl düşündüren şey... Falcao o sorunu unutturdu! Fatih Terim'i asıl düşündüren şey... Kadro mühendisliğini yeteri kadar iyi yapamayan Galatasaray'da ilk 11'de oynayan bazı futbolcular ve alternatiflerinin kaliteleri tartışma konusu oldu.

Diagne yüzünden alınamadı şimdi şov yapıyor! Diagne yüzünden alınamadı şimdi şov yapıyor! Diagne'yi bir türlü satamayan Galatasaray, Samatta transferini gerçekleştiremedi.

Galatasaray'a haciz şoku! Galatasaray'a haciz şoku! Galatasaray'da 2 yıl 8 ay başkanlık yaptığı süre boyunca harcadığı 8 milyon lirayı geri isteyen Dursun Özbek, Galatasaray Adası için haciz başlattı.

Beşiktaş'ın Dolmbahçe'de bileği bükülmüyor! Beşiktaş'ın Dolmbahçe'de bileği bükülmüyor! Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Göztepe'yi 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Vodafone Park'taki 55. lig maçında 43. galibiyetini aldı.

Monaco pes edecek Monaco pes edecek Falcao, Instagram’da sarı-kırmızı bayrak paylaştı. Yönetim ve Teknik Direktör Jardim’le de görüşen Kolombiyalı golcü “Gidiyorum” dedi. Fransız ekibinin inadının kırılması bekleniyor.

Piyasa değeri 20 milyon Euro! Fenerbahçe büyük oynuyor Piyasa değeri 20 milyon Euro! Fenerbahçe büyük oynuyor F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Medipol Başakşehir maçının 11’inde zorunlu değişikliklere gidiyor. Sarı-Lacivertliler tüm planlarını zorlu deplasmanda kazanıp 2’de 2 yapmak üzerine kurdu.