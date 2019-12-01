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Trabzonspor - Galatasaray maçında tartışmalı pozisyon

Trabzonspor - Galatasaray maçında tartışmalı pozisyon

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Trabzonspor - Galatasaray maçının 27. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Faul kararı sonrasında maçın hakemi Ali Palabıyık'a itirazlarda bulunan Ömer Bayram'a, Joao Pereira işaretler yaparak susmasını söyledi ve bunun üzerine Ömer Bayram, Portekizli oyuncunun yüzüne doğru bir müdahalede bulundu.

Pereira yerde kalırken, hakem Palayıbık Ömer Bayram'ı yanına çağırdı ve sarı kart gösterdi. Bunun üzerinde Trabzonspor'da oyuncular ve yedek kulübesi bu karara ciddi itirazlarda bulunurken, kırmızı kart çıkması gerektiği yönünde serzenişlerde bulundular.

Palabıyık itirazların üzerine Jose Sosa'ya da sarı kart gösterdi ve Arjantinli yıldız, Antalyaspor deplasmanında cezalı duruma düştü.

ERMAN TOROĞLU: "HAKEM DOĞRUSUNU YAPTI"

Erman Toroğlu pozisyonu değerlendirirken, "Ömer Bayram'ın Pereira'ya yaptığı hareket sarı kart. Hakem doğrusunu yaptı. Eğer küfür varsa o ayrı. Ama Ömer çok saçma iş yaptı orada. Okkalı bir tokat atsa atılırdı." ifadelerini kulandı.

RIDVAN DİLMEN: "KIRMIZI AĞIR OLABİLİRDİ"

Rıdvan Dilmen ise, "Ömer Bayram'ın Pereira'ya tokadı mı var, itmesi var bilemiyorum ama bu atmosferde sarı kartın doğru olduğunu düşünüyorum. Kırmızı kart ağır olabilirdi. Ancak hakem Ali Palabıyık, Ömer Bayram'ı atabilir. Muhtemelen Fatih Terim, Ömer Bayram'ı oyundan alacaktır" yorumunu yaptı.

(Sporx)


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