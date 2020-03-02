Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11

Süper Lig´de şampiyonluk mücadelesi veren ve Ziraat Türkiye Kupası´nda da yoluna devam eden Trabzonspor, yarı final ilk maçında yarın Fenerbahçe´yi konuk edecek. Bordo-mavililer, 21 Nisan'da İstanbul´da oynanacak rövanş mücadelesi öncesi bu maçı kazanmayı ve tur için avantajlı skor elde etmeyi hedefliyor.
Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu´nda saat 20.30´da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı Atv'den canlı yayınlanacak.
Trabzonspor´da bu maç öncesi Ahmet Canbaz, Hosseini, Yusuf ve Pereira´nın sakatlıkları devam ediyor. Sturridge´nin durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek. Ayrıca Mikel de kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında tribünde oturan teknik direktör Hüseyin Çimşir ise Fenerbahçe karşılaşmasıyla yeniden kulübedeki yerini alacak. Çimşir´in, son oynanan Çaykur Rizespor maçının 11´inde değişikliklere giderek savunmada Hüseyin´in yerine cezasını tamamlayan Campi´ye, cezalı Mikel´in yerine orta sahada Abdulkadir Parmak´a, Guilherme´nin yerine de hücum hattında Nwakaeme´ye forma vermesi bekleniyor.
Trabzonspor ile Fenerbahçe, yarın oynayacakları maçla birlikte Türkiye Kupası´nda 13´üncü kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne dek oynanan 12 maçta Trabzonspor´un 6, Fenerbahçe´nin 4 galibiyeti bulunuyor. 2 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bordo-mavililerin yarın oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor:
Uğurcan - Kamil Ahmet, Costa, Campi, Novak, Abdulkadir, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth
SAKAT: Ahmet Canbaz, Hosseini, Yusuf, Pereira (Sturridge belirsiz)
CEZALI: Mikel
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