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'Trabzonlular KAP'a baksın'

'Trabzonlular KAP'a baksın'

Başkan Ağaoğlu, Ndiaye transferiyle ilgili, “Uzun bir süre var. Bu tür konular kesinleşince KAP’tan gereken açıklama yapılır” dedi.

AKŞAM

TRABZONSPOR’DA Ndiaye’nin transferi konusunda ortaya atılan iddialar konusunda Başkan Ahmet Ağaoğlu ser verdi, sır vermedi. Beylikdüzü TS Clup açılışında konuşan Ağaoğlu, “Transfere uzun bir süre var. Bu tür konular kesinleşince KAP’tan gereken açıklama yapılır” ifadesini kullandı. İç transferde görüşmelerin sürdüğü Sosa ve Novak konusunda da bir olumsuzluk olmadığını vurgulayan Ağaoğlu, “Sosa ve Novak’ın istedikleri ücretlerle aramızda pek bir fark yok. Rakamlarda bir noktaya gelmiş durumdayız. Menajerlerle görüşmeler devam ediyor” dedi.

 


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