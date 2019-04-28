Trabzon'da yerel basın Fenerbahçe-Trabzonspor maçını böyle gördü: Fener'i kümede bıraktık

Karadeniz Gazetesi birinci sayfada, "Ah... Ah... Ah... Böyle Bitmemeliydi!" başlığına yer verdi. Gazete, son sayfasında da Fenerbahçe'nin beraberlik golünden sonra bordo-mavili futbolcuların üzüntü kareleri ile teknik direktör Ünal Karaman'ın Yusuf Yazıcı'yı teselli ettiği fotoğrafı kullanarak, "Ben Böyle Talihin..." ifadesini okuyucularıyla paylaştı.

Karadeniz'den Günebakış Gazetesi, "Sizi Seviyoruz" başlığıyla sunduğu haberde, maçta son dakikada beraberliğin Fenerbahçe'ye verildiğini savundu. Gazetenin son sayfasında ise "Canınız Sağolsun" ifadesi kullanıldı.

Taka Gazetesi'nin, "Bu Korku Fener'e Yeter!" başlıklı haberinde karşılaşmada Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'nın gol sevincine vurgu yapılarak, "Tarihi Zaferin Kıyısından Döndük!" değerlendirmesinde bulunuldu.

Karadeniz'de Sonnokta Gazetesi de ilk sayfasında, "Fener Çakır Keyfi!" başlığıyla çıkarken, "Kaderin Böylesine İsyan Ederiz." şeklindeki görüşler aktarıldı.

Kuzey Ekspres Gazetesi'nde ise "Fener'i Kümede Bıraktık!" başlığının ardından, "Fener'e Ramazan Sadakası Olsun" ifadelerine yer verildi.