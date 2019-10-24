Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7424
  • 6,3998
  • 277.251
  • 99785.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Trabzon'da 'Fırtınalı' gün

Trabzon'da 'Fırtınalı' gün

Trabzon'da 'Fırtınalı' gün

TRABZONSPOR UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında ilk galibiyetini almak için Krasnodar karşısına çıkıyor.

AKŞAM

TRABZONSPOR UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında ilk galibiyetini almak için Krasnodar karşısına çıkıyor. Bordo-Mavililer, gruptaki ilk 2 maçında 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Hedef ilk galibiyeti Rus ekibi karşısında alıp, grupta iddialı duruma gelmek. Trabzonspor bu sezon Avrupa’da ön elemeler dahil oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

MİKEL OYNAMIYOR

Trabzonspor bugün Krasnodar karşısında sakatlığı bulunan Nijeryalı yıldızı Obi Mikel’i riske atmayacak. Teknik Direktör Ünal Karaman’ın, lig yarışını düşünerek Mikel’in dışında da bazı oyuncularını dinlendirmesi bekleniyor. Doğan Erdoğan ve Yusuf Sarı’nın ise ilk 11’de oynama olasılğı yüksek.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Kamil Ahmet, Abdülkadir, Sosa, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth

Krasnodar: Safonov, Petrov, Spajic, Martinovich, Stotskiy, Vilhena, Süleymanov, Olsson, Younes, Ari, Berg

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Can ile görüşüyoruz'
Cem Yılmaz, Ahu Yağtu'dan çocuk istiyor iddiası!
Etek boyu kavga çıkardı!
Kadın'da şaşırtan gelişme! O isim diziye geri döndü
Şeyma Subaşı bombayı patlattı! 'Artık ben de varım'
<p>Açtığı çay ocağının ismini ’Tahtası Eksikler Toplanma Yeri’ koyan esnaf, kendisinin de tahtasının

Çay Ocağına Öyle Bir İsim Verdi ki, Gören Çay İçmeye Giriyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bilim tarihinin tüyler ürperten deneyi!

Bu besinleri asla aç karnına tüketmeyin!