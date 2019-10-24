Trabzon'da 'Fırtınalı' gün

AKŞAM

TRABZONSPOR UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında ilk galibiyetini almak için Krasnodar karşısına çıkıyor. Bordo-Mavililer, gruptaki ilk 2 maçında 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Hedef ilk galibiyeti Rus ekibi karşısında alıp, grupta iddialı duruma gelmek. Trabzonspor bu sezon Avrupa’da ön elemeler dahil oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

MİKEL OYNAMIYOR

Trabzonspor bugün Krasnodar karşısında sakatlığı bulunan Nijeryalı yıldızı Obi Mikel’i riske atmayacak. Teknik Direktör Ünal Karaman’ın, lig yarışını düşünerek Mikel’in dışında da bazı oyuncularını dinlendirmesi bekleniyor. Doğan Erdoğan ve Yusuf Sarı’nın ise ilk 11’de oynama olasılğı yüksek.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Kamil Ahmet, Abdülkadir, Sosa, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth

Krasnodar: Safonov, Petrov, Spajic, Martinovich, Stotskiy, Vilhena, Süleymanov, Olsson, Younes, Ari, Berg