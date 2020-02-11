Trabzon uyarısı

BEŞİKTAŞ’TA teknik heyet, Başakşehir mücadelesi öncesi sınırda bulunan isimlere uyarılarını yaptı.

AKŞAM

G.Antep karşılaşmasında sınırda olan Atiba, Burak ve Umut’un yanına Caner ile N’Koudou da eklenmişti. 5 oyuncu Başakşehir maçında kart görürse Trabzon’a karşı oynamayacak.