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aksam.com.tr
  • 07 Nisan 2020 Salı 07:34
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  • 07 Nisan 2020 Salı 07:34

Tottenhamlı futbolcu Son, Premier Lig'e verilen arada askerliğini yapacak

Tottenhamlı futbolcu Son, Premier Lig'e verilen arada askerliğini yapacak

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İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Son Heung-min, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglere verilen arada askerlik görevini yerine getirecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Son, geçen hafta ülkesi Güney Kore'ye giderek karantinaya girdi.

Son'un karantina süresi bitince, 4 haftalık zorunlu askerlik görevini yapacağı ve mayıs ayında İngiltere'ye döneceği belirtildi.

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle askıya alınan liglerin mayıs ayında da başlamayacağı açıklanmıştı.

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