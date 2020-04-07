Tottenhamlı futbolcu Son, Premier Lig'e verilen arada askerliğini yapacak

SPOR GÜNDEMİ

Tottenham'ın yıldızı arayı fırsat bilip askerliğini yapacak Tottenham'ın yıldızı arayı fırsat bilip askerliğini yapacak İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Son Heung-min, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglere verilen arada askerlik görevini yerine getirecek.

Bir dönem Fenerbahçe'de oynamıştı... Ünlü futbol adamı hayatını kaybetti Bir dönem Fenerbahçe'de oynamıştı... Ünlü futbol adamı hayatını kaybetti Atletico Madrid'in eski başkanı Radomir Antic, 72 yaşında hayatını kaybetti.

UEFA Başkanı Ceferin'in açıklaması Trabzonsporluları heyecanlandırdı! UEFA Başkanı Ceferin'in açıklaması Trabzonsporluları heyecanlandırdı! UEFA Başkanı Ceferin, ülkesi Slovenya basınına verdiği röportajda koronavirüs ile durdurulan liglerin devam etmemesi halinde her ülkenin kendi şampiyonunu belirleyebileceğini belirtti.... Bu açıklama Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonsporluları ise heyecanlandırdı.

Ne Fener'e ne de Cimbom'a yâr oldu! Ne Fener'e ne de Cimbom'a yâr oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde kötü haber geldi... Ezeli rakipler, Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldız ismi Layvin Kurzawa'yı transfer listesine dahil ederken, Fransız oyuncuya bir talip daha çıktı. İspanyol medyasına göre; La Liga ekiplerinden Barcelona da sezon sonunda sözleşmesi bitecek Kurzawa için pusuda bekliyor. İşte detaylar...

Liverpool'dan geri adım Liverpool'dan geri adım İngiltere Premier Lig'in lideri Liverpool, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı liglerin ertelenmesinin ardından aldığı bazı çalışanlarını ücretsiz izne gönderme kararından vazgeçti.

Beşiktaş'ta flaş iddia! ‘Başkan Çebi takımın başarılarından prim aldı‘ Beşiktaş'ta flaş iddia! ‘Başkan Çebi takımın başarılarından prim aldı‘ Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Bir yöneticinin futbol A takımının başarılarından prim aldığını iddia eden eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Twitter'dan, o ismin mevcut başkan Ahmet Nur Çebi olduğunu açıkladı.