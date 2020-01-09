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  • 09 Ocak 2020 Perşembe 21:26
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  • 09 Ocak 2020 Perşembe 21:26

Tottenham'ın yıldız golcüsü Harry Kane, 4 ay sahalardan uzak kalacak

Tottenham'ın yıldız golcüsü Harry Kane, 4 ay sahalardan uzak kalacak

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İngiltere Premier Lig'de Tottenham forması giyen Harry Kane sakatlığı nedeniyle 4 ay sahalardan uzak kalacak.

Londra ekibinin internet sitesinde yapılan açıklamada, İngiliz oyuncunun sol ayağında tendon kopması nedeniyle nisan ayına kadar sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.     

Golcü oyuncu, takımının geçen hafta Southampton ile karşılaştığı mücadelenin 75. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkmıştı.     

Kane, bu sezon takımı ile çıktığı 25 maçta 17 gol attı.

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