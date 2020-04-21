Tottenham'dan bir ihlal daha

Aurier'in sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, iki futbolcunun sosyal mesafe kuralına uymadan yan yana çalıştığı görüldü.
Fildişi Sahilli oyuncu, videoyu daha sonra hesabından kaldırdı.
Tottenham'da daha önce de teknik direktör Jose Mourinho ile 3 futbolcu, Londra'daki bir parkta izolasyon kurallarına uymadan antrenman yaparken görüntülenmişti.
1,6 milyon euro karşılığında sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya başvuran Alman kaleci, siyah beyazlı kulüp ile sözleşmesini feshetti.
Pusette uyuyan torunu Alistair'in serseri kurşunla ölmesine yol açan sanığın 36 yıl almasını sağlayan avukat dede, devlet ve sanık aleyhine tazminat davası açmadı. Dede, 'Yargı gereğini yaptı, sıra milletvekillerin' diyor...
Koronavirüs nedeniyle futbol durmuşken transfer harekâtı günden güne hız kazanıyor.
UEFA'nın 55 üye federasyonun genel sekreterleri ile yaptığı video konferans görüşmesi sona erdi. UEFA, üye ülkelerden yerel liglerin ve kupa müsabakalarının oynanarak tamamlanmasını istedi.
Eskişehirspor U-19 oyuncusu Kaan Öztürk dün gece geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkedeki futbol maçlarının 1 Eylül'e dek oynanmayacağını açıkladı.
Arjantin devi River Plate, Yeni Malatyaspor'a sattığı defans oyuncusu Arturo Mina'nın transferinden kalan ödemelerin yapılması için sarı-siyahlı kulübe ihtarname gönderdi. Mina, Yeni Malatyaspor'a 2017 yılında transfer olmuştu.