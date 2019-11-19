Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Tottenham'da Pochettino dönemi sona erdi

Tottenham'da Pochettino dönemi sona erdi

Tottenham'da Pochettino dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollarını ayırdı.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, geçen sezonun sonunda ve bu sezonun başında alınan kötü sonuçlar hatırlatılarak, 47 yaşındaki Arjantinli teknik adamın görevine son verilmesi kararının acele bir şekilde alınmadığı kaydedildi.

Tottenham'da 5,5 yıldır görev yapan Pochettino, geçen sezon başkent temsilcisiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı göstermişti.

Ligde geride kalan 12 haftada sadece 3 galibiyet elde eden Tottenham, 14 puanla 14. sırada yer alıyor.


Heyecanlandıran paylaşım! 'Hazırsak başlayalım'
'Şerefsizlik bu kadar kolay mı?'
Hande Erçel'den takdirlik hareket!
Hercai ekibinin zor anları! 6 saat yağmurda kaldılar
Kerem Bürsin'in yeni dizisi belli oldu
<p><em style='color: rgb(16, 16, 16); font-family: pt_sansregular; font-size: medium; margin: 0px; p

Cambridge Üstün Başarı Ödülü´nü Kazanan KAİHL´li Rümeysa Hakyemez Konuştu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları kimdir?

Başkan Erdoğan'a yazılan mektuba siyanür incelemesi