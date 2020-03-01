Tottenham'a evinde ağır darbe

Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan 28. hafta karşılaşmasında ev sahibi ekip, iki kez öne geçmesine rağmen Wolverhampton'a mağlup oldu.
Mücadelenin 13. dakikasında Steven Bergwijn ve 45. dakikasında Serge Aurier, Tottenham'ın gollerini kaydetti.
Hücum anlamında etkili futbol sergileyen Wolverhampton, rakibine 27. dakikada Matt Doherty, 57. dakikada Diogo Jota ve 73. dakikada Raúl Jiménez'in golleriyle cevap vererek karşılaşmayı 3-2 kazandı.
Bu sonuçla Wolverhampton, 42 puanla 6. sıraya yükseldi. Tottenham, 40 puanla 7. basamağa geriledi.
Günün diğer maçında Everton ile Manchester United, 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi Everton'ın golünü 3. dakikada Dominic Calvert-Lewin, konuk takımın golünü 31. dakikada Bruno Fernandes attı. Bu sonucun ardından Manchester United, 42 puanla 5'inci, Everton ise 37 puanla 11'inci sırada yer aldı.
Galatasaray, Süper Lig’in 24. hafta mücadelesinde kendi sahasında Başkent ekibi Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup etti ve ligde oynadığı son 8 mücadeleden galip gelmeyi başardı.
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, teknik direktör Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardıkları söyledi.
Süper Lig'in 24. hafta maçında Sivasspor, Ankaragücü deplasmanında Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş ve Yatabare'nin golleriyle 3-0 galip geldi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, Gençlerbirliği ile oynanacak maç öncesi Mehmetçiklerimizi anmak için bir karar aldı.
Fenerbahçe'de son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından Ersun Yanal'ın koltuğu sallantıda... Başkan Ali Koç, Yanal'ın olası istifasını düşünerek bir B planı hazırladı ve sarı lacivertli takımın yeni hocasını şimdiden belirledi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kaleyi siyah beyazlı takımla kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Loris Karius'un yerine Utku Yuvakuran'a teslim etmek istiyor. Ancak Alman kaleciyle ilgili yönetimden gelen bilgi Sergen Yalçın'ın adeta elini kolunu bağladı. İşte detaylar...