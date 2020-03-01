  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 01 Mart 2020 Pazar 20:24
  • |
  • 01 Mart 2020 Pazar 20:24

Tottenham'a evinde ağır darbe

Tottenham'a evinde ağır darbe

Paylaş

İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton, deplasmanda Tottenham'ı 3-2 yendi.

Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan 28. hafta karşılaşmasında ev sahibi ekip, iki kez öne geçmesine rağmen Wolverhampton'a mağlup oldu.

Mücadelenin 13. dakikasında Steven Bergwijn ve 45. dakikasında Serge Aurier, Tottenham'ın gollerini kaydetti.

Hücum anlamında etkili futbol sergileyen Wolverhampton, rakibine 27. dakikada Matt Doherty, 57. dakikada Diogo Jota ve 73. dakikada Raúl Jiménez'in golleriyle cevap vererek karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Bu sonuçla Wolverhampton, 42 puanla 6. sıraya yükseldi. Tottenham, 40 puanla 7. basamağa geriledi.

Günün diğer maçında Everton ile Manchester United, 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi Everton'ın golünü 3. dakikada Dominic Calvert-Lewin, konuk takımın golünü 31. dakikada Bruno Fernandes attı. Bu sonucun ardından Manchester United, 42 puanla 5'inci, Everton ise 37 puanla 11'inci sırada yer aldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Mustafa Reşit Akçay: Yönetim buraya kadar derse saygı duyarım

title

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

title

Rıza Çalımbay: Rakip eksik kalınca büyük avantaj yakaladık

Şehitlerimizin isimlerini anons eden görevli gözyaşlarını tutamadı

SPOR GÜNDEMİ

Aslan 8'de 8 yaptı
Aslan 8'de 8 yaptı

Aslan 8'de 8 yaptı

Galatasaray, Süper Lig’in 24. hafta mücadelesinde kendi sahasında Başkent ekibi Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup etti ve ligde oynadığı son 8 mücadeleden galip gelmeyi başardı.

Ünal Karaman geri dönüyor
Ünal Karaman geri dönüyor

Ünal Karaman geri dönüyor

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, teknik direktör Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardıkları söyledi.

Sivasspor seriye bağladı...
Sivasspor seriye bağladı...

Sivasspor seriye bağladı...

Süper Lig'in 24. hafta maçında Sivasspor, Ankaragücü deplasmanında Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş ve Yatabare'nin golleriyle 3-0 galip geldi.

Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu
Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu

Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Galatasaray taraftarından sürpriz karar!
Galatasaray taraftarından sürpriz karar!

Galatasaray taraftarından sürpriz karar!

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, Gençlerbirliği ile oynanacak maç öncesi Mehmetçiklerimizi anmak için bir karar aldı.

Ali Koç Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü buldu
Ali Koç Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü buldu

Ali Koç Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü buldu

Fenerbahçe'de son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından Ersun Yanal'ın koltuğu sallantıda... Başkan Ali Koç, Yanal'ın olası istifasını düşünerek bir B planı hazırladı ve sarı lacivertli takımın yeni hocasını şimdiden belirledi.

Karius'un sözleşmesinde Sergen Yalçın'ı şoke eden madde
Karius'un sözleşmesinde Sergen Yalçın'ı şoke eden madde

Karius'un sözleşmesinde Sergen Yalçın'ı şoke eden madde

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kaleyi siyah beyazlı takımla kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Loris Karius'un yerine Utku Yuvakuran'a teslim etmek istiyor. Ancak Alman kaleciyle ilgili yönetimden gelen bilgi Sergen Yalçın'ın adeta elini kolunu bağladı. İşte detaylar...
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.