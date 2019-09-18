Tottenham ve Manchester United'ın izlemeye geldiği Vedat Muriqi hayal kırıklığı yarattı

İngiltere maçından sonra hakkında övgüler düzülen Vedat Muriqi, Alanya karşısında 90 dakika sahada kalan oyuncular arasında en az topla buluşan isim oldu.

Tottenham ev Manchester United’ın kendisini izlediği iddia edilen maçta Altay 56 kez topla oynarken, Vedat Muriqi sadece 37 kez topa dokunabildi. 4 şutundan 1’i ancak kaleyi buldu. 1 kez adam geçti ama 4 top kaptırdı. 26 pasta ancak yüzde 80.6 isabette kaldı.