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aksam.com.tr
  • 20 Şubat 2020 Perşembe 09:22
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  • 20 Şubat 2020 Perşembe 09:35

Tottenham, Sunderland ve Everton, Ozan Tufan'ı izlemek için derbiye geliyor

Tottenham, Sunderland ve Everton, Ozan Tufan'ı izlemek için derbiye geliyor

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Fenerbahçe'nin orta sahadaki kilit isimlerinden Ozan Tufan'a İngiliz kulüplerinin ilgisi artarak devam ediyor.

İngiliz futbol siteleri Tottenham, Sunderland ve Everton'ın Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maça ajanlarını göndereceğini ve milli futbolcuyu izleyeceklerini yazdılar. Ozan Tufan, 2019'un Aralık ayında Fenerbahçe ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.???

(Fanatik)

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