Tottenham Federasyon Kupası'na erken veda etti

İngiltere Federasyon Kupası 5. turunda Tottenham ile Norwich City karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadium'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Norwich, penaltılar sonucunda kazandı.
Tottenham, 13. dakikada Jan Vertonghen'in golüyle öne geçti. Norwich, 78. dakikada Josip Drmic ile skoru eşitledi. Maçın 90 ve 120 dakikalık süreleri eşitlikle sona erdi.
Penaltı vuruşlarında Totteham, 5 vuruşun 3'ünden faydalanamadı. Norwich ise 4'te 3 yaparak adını son 8 takım arasına yazdırdı.
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