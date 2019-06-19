Tottenham Eljif'e mecbur

AKŞAM

Ada basınındaki haberde, Pochettino’nun Eljif Elmas’a yeşil ışık yaktığı yazıldı. Eljif Elmas için ciddi girişim yapılacak.

KAYNAK OZAN!

FENERBAHÇE, dardaki ekonomiye nefes aldırmak ve yeni takviyeler için piyasası olan oyuncularını satmaya hazır. Ozan Tufan’ın satılması söz konusu! 24 yaşındaki orta saha oyuncusuna gelen teklifler dinlenecek. 4-5 milyon euro kazanç olabilir.