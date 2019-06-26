Tottenham, Eljif Elmas için Fenerbahçe'ye 15 milyon Euro önerdi

Kanarya’nın genç starı Eljif Elmas paylaşılamıyor. Uzun süredir İtalyan ve İspanyol kulüplerinden teklifler gelen 19 yaşındaki oyuncu için son olarak da Premier Lig’den Tottenham’ın devreye girdiği öğrenildi. İngiliz kulübünün bonservis için Fenerbahçe’ye 15 milyon euroluk bir öneriyle geldiği ve Elmas’ın bir sonraki satışından da pay teklif ettiği öğrenildi. Tottenham’ın teknik patronu Pochettino’nun gelecek sezon mücadele edecekleri Şampiyonlar Ligi’nde güçlü bir kadro kurulması için genç oyuncunun alınması konusunda ısrar ettiği ifade edildi. Eljif’in menajerliğini yapan Gardi, “Birçok kulüpten teklif geliyor. Ancak bu konuda son karar Başkan Ali Koç’a ait. Kulübün menfaatlerine iyi bir teklif gelirse, Başkan kabul edecektir” dedi.

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