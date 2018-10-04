Sonucu merakla beklenen Tottenham Barcelona canlı yayın beIN Sports 2 kanalından izleyicilerle buluşacak. Futbol heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Devler Ligi’nde haftanın önemli karşılaşmalarından birisi olan Tottenham Barcelona canlı yayın için geri sayım sürüyor. Saat 22:00’de başlayacak karşılaşma beIN Sports 2’den izlenebilecek. beIN Sports 2 canlı yayın ile Tottenham Barcelona maçı izle. Tottenham ile Barcelona, 1992 Kupa Galipleri Kupası yarı finalinden sonra ilk, toplamda ise üçüncü kez karşı karşıya geliyor. Nisan 1982'de eşleşmede gülen taraf toplamda 2-1'lik skorla Barcelona olmuştu.

TOTTENHAM’DA SON DURUM

Gruptaki ilk maçta Inter deplasmanında mağlup olan Tottenham, kadrosunda birbirinden yıldız isimlerle dikkat çekiyor. İngiltere Premier Ligi’nde oynadığı son maçta Huddersfield Town’u 2-0 mağlup eden mavi beyazlı ekip, ligde geride kalan 7 haftada topladığı 15 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Bu zorlu maç öncesi Tottenham’ın gol ayakları Harry Kane, Erik Lamela ve Heung-Min Son gibi isimler olacak. Orta saha oyuncusu Christian Eriksen de sergilediği performansla bu sezon göz dolduruyor.

BARCELONA’DA SON DURUM

Yıldızlar topluluğu Barcelona sergilediği performansla bu sezon yine göz dolduruyor. Gruptaki ilk maçta Hollanda ekibi PSV Eindhoven’ı 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Barcelona, bu sezonki Devler Ligi macerasına galibiyetle başlamıştı. Ligde oynadığı son maçta Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kalan Barça, ligde geride kalan 7 haftada 14 puan topladı ve puan tablosunun ilk sırasında yer alıyor.

Kırmızı kart cezası bulunan Samuel Umtiti bu maçta forma giyemeyecek.

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MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

Tottenham ile Barcelona, 1992 Kupa Galipleri Kupası yarı finalinden sonra ilk, toplamda ise üçüncü kez karşı karşıya geliyor. Nisan 1982'de eşleşmede gülen taraf toplamda 2-1'lik skorla Barcelona olmuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz takımlarıyla oynadığı son 11 maçın sadece birini kaybeden Barcelona (8G 2B), bu turnuvada çıktığı son iki İngiltere deplasmanında galip gelemedi (Chelsea ile 1-1 berabere & Manchester City'ye 1-3 mağlup).

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı üç grup maçını da kazanan Tottenham, bu karşılaşmaların her birinde üçer gol attı.

Barcelona ile karşılaştığı son dokuz resmi maçın sadece birini kazanan Tottenham Menajeri Mauricio Pochettino (3B 5M), bu karşılaşmaların tamamına Espanyol'un başında çıktı.

Deplasmanda çıktığı son yedi Şampiyonlar Ligi maçında tek galibiyet alan Barcelona (3B 3M), bu süreçte sadece Sporting'i mağlup edebildi (geçen sezon 1-0).

Tottenham'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 12 iç saha maçından sadece biri berabere biterken (7G 4M), bu beraberlik Mart 2011'deki Milan karşılaşmasında geldi (0-0).

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 11 maçta dokuz gol atan Tottenham forveti Harry Kane, bu gollerin sadece %33'ünü iç sahada buldu (3/9).

Barcelona?nın Arjantinli forveti Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol (20) ve asist (6) katkısını İngiliz takımlarına karşı yaptı.

Barcelona forveti Luis Suarez, Tottenham'a karşı forma giydiği son üç resmi maçta altı gole doğrudan katkı sağlarken (4 gol & 2 asist); bunların tamamı Liverpool formasıyla Premier Lig'de geldi (Mart 2013-Mart 2014 arasında).

Şampiyonlar Ligi'nde 100'üncü maçına çıkmaya hazırlanan Gerard Pique, bunu başaran 10'uncu İspanyol olacak. Turnuva tarihinde 100 ve daha daha fazla maça çıkan en fazla oyuncuya sahip ülke İspanya.