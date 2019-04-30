Tottenham Ajax canlı yayın! - Tottenham Ajax maçı nasıl izlenir?

Tottenham Ajax maçı nasıl izlenir? Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Tottenham ile Ajax kozlarını İngiltere’de paylaşacak. Saat 22:00’de başlayacak karşılaşma nefes kesecek. Tottenham Ajax maçı izleme yolları futbol severler tarafından sorgulanıyor. Tottenham Ajax canlı yayın için nefesler tutuldu. Juventus ve Real Madrid gibi devleri eleyerek büyük sürpriz yapan Ajax zorlu Tottenham deplasmanından avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Tottenham ise son derece çekişmeli geçen bir maçın sonunda Manchester City’i elemeyi başarmıştı.

TOTTENHAM AJAX MAÇI NASIL İZLENİR?

İlk yarı final maçında bu akşam İngiltere ekibi Tottenham, Hollanda temsilcisi Ajax'ı Tottenham Hotspur Stadı'nda konuk edecek. Saat 22.00'de başlayacak olan Tottenham - Ajax maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

Tottenham bugüne kadar Ajax ile oynadığı iki resmi maçı da kazandı (1981/82 Kupa Galipleri Kupası; deplasmanda 3-1 & evinde 3-0).

İngiliz takımlarıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı altı maçın sadece birini kazanabilen Ajax (3-1 vs Manchester City), deplasmandaki üç karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı (iki kere Arsenal & bir kere Manchester City).

Tottenham, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde finale yükselen 40'ıncı farklı takım olmak istiyor. Tarihinde bu turnuvada ilk kez finale çıkmayı başaran son ekip ise Chelsea (2008).

Tottenham, Benfica'ya elendiği sezondan (1961/62) bu yana Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez yarı finale yükseldi.

Sırasıyla Real Madrid ve Juventus'u eleyen Ajax, turnuva tarihinde ilk maçı iç sahada oynayıp kazanamadığı eşleşmelerde turu geçmeyi başaran ilk takım oldu.

Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde en az beş kez yarı finale yükselen takımlar arasında Ajax'tan (%75; 6/8) daha yüksek finale çıkma yüzdesine sahip üç takım var: Benfica (%87,5; 7/8), Milan (%83,3; 10/12) ve Liverpool (%80; 8/10). Ajax, 1996/97'de Juventus'a elendiğinden bu yana bu turnuvada ilk kez yarı final oynuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 10 iç saha maçının sekizini kazanan Tottenham (2M), son dört karşılaşmada da rakiplerini mağlup etmeyi başardı. Tottenham ayrıca son üç maçta da kalesini gole kapattı.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son üç deplasmanı kazanan Ajax, daha önceki 31 karşılaşmada aynı sayıda galibiyet alabilmişti (11B 17M).

Ajax bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılan 32 takım arasında çıkardığı ilk 11'lerin yaş ortalaması en düşük ikinci, yarı finale kalan dört ekip arasında ise birinci takım konumunda (24 yıl 257 gün).

Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla gol atan Asyalı oyuncu olan Son Heung-min (12), bu sezon kaydettiği dört golü de eleme turlarında buldu.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Ajax forması giyen Dusan Tadic'ten (9; 6 gol & 3 asist) daha fazla gol katkısı yapan tek oyuncu Lionel Messi (13).