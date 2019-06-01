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01 Haziran 2019 Cumartesi 21:46 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 22:14

Tottenham - Liverpool CANLI ANLATIM

Tottenham - Liverpool CANLI ANLATIM

Şampiyonlar Ligi finalinde iki İngiliz ekibi Tottenham ile Liverpool karşı karşıya geliyor.

Şampiyonlar Ligi finalinde iki İngiliz ekibi Tottenham ile Liverpool karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Tottenham: Lloris, Trippier, Alderweireld, Verthongen, Rose, Sissoko, Winks, Eriksen, Dele, Son, Harry Kane

Liverpool: Alisson, Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino

TOTTENHAM 0 - LIVERPOOL 1 (Salah)

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