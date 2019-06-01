01 Haziran 2019 Cumartesi 21:46 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 22:14
Tottenham - Liverpool CANLI ANLATIM
Şampiyonlar Ligi finalinde iki İngiliz ekibi Tottenham ile Liverpool karşı karşıya geliyor.
Şampiyonlar Ligi finalinde iki İngiliz ekibi Tottenham ile Liverpool karşı karşıya geliyor.
İLK 11'LER
Tottenham: Lloris, Trippier, Alderweireld, Verthongen, Rose, Sissoko, Winks, Eriksen, Dele, Son, Harry Kane
Liverpool: Alisson, Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino
TOTTENHAM 0 - LIVERPOOL 1 (Salah)