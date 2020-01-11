Tosun limitten kaçtı

Başkan Çebi, “Limitte ağır davranılması yüzünden Cenk başka kulübe giderse çok üzülürüz” dedi ve Cenk kaçtı!

AKŞAM

2 milyon TL’lik harcama limitinin artırılması için Tahkim’e itiraz eden Beşiktaş, buradan gelecek kaynakla Cenk Tosun’un transferini gerçekleştirmek istiyordu. Ancak Tahkim, “İncelemenin devam etmesine karar verildi” diye açıklamada bulundu. Çebi, “Federasyonun çok ağır hareket etmesinden dolayı Cenk’le ilgili durumu netleştiremedik. Limit sorunu yüzünden Cenk Tosun’a cevap veremedik. Bu cevabı aldığımda Cenk Tosun başka bir kulüple anlaşırsa çok üzülürüz” ifadelerini kullandı. Çebi taleplerinin değerlendirilmesi halinde limitlerinin 25-30 milyon TL’ye çıkacağını ve bunun Cenk dahil 1 oyuncu daha almalarına imkan vereceğini vurguladı. Beşiktaş Başkanı, “15-16’sına kadar cevap bekliyoruz. 30’unda cevap verirlerse bu şu anlama gelir; siz bizi frenliyorsunuz, öbürlerine el altından ‘Siz yürüyün, bunu halledeceğiz’ diyorsunuz. Ayın 31’inde karar çıkarsa art niyet ararım” dedi. Cebi’nin bu açıklamalarından yaklaşık 2 saat sonra Cenk Tosun’un Crystal Palace’a kiralık olarak gittiği açıklandı. Beşiktaş’ı daha fazla bekleyemeyen milli forvet, Ada’da kalmayı tercih etti.

OPSİYON 20 MİLYON EURO

BEŞİKTAŞ’LA görüşmelerden sonuç alamayan Cenk dün C.Palace ile 6 aylık kiralık sözleşme imzaladı. Everton’un onayıyla Cenk, 20 milyon euro satın alma opsiyonuyla gitti. Cenk’in kararında ailesinin Ada’da kalmak istemesi etkili oldu.