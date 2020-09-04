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aksam.com.tr
  • 04 Eylül 2020 Cuma 09:38
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Toronto Raptors son saniye basketiyle seriyi 2-1'e getirdi

Toronto Raptors son saniye basketiyle seriyi 2-1'e getirdi

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off yarı finalinde son şampiyon Toronto Raptors, Boston Celtics'i Ogugua Anunoby'nin son saniye basketiyle 104-103 yenerek serideki ilk galibiyetini aldı.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda Toronto Raptors ile Boston Celtics arasındaki yarı final serisinin üçüncü karşılaşması, büyük heyecana sahne oldu. Raptors, son saniyede 101-103 geriye düştüğü mücadeleyi, Ogugua Anunoby'nin bitime 0.5 saniye kala attığı üç sayılık basketle 104-103 kazanarak seriyi 2-1'e getirdi.

Raptors'ta Kyle Lowry 31 sayı, 6 ribaunt, 8 asist ve Fred VanVleet 25 sayı, 3 ribaunt, 6 asistle galibiyete katkı sağladı.

Celtics'te Kemba Walker'ın 29 sayı, 3 ribaunt ve Jaylen Brown'ın 19 sayı, 12 ribauntluk performansları mağlubiyeti engelleyemedi.

- CLİPPERS SERİDE ÖNE GEÇTİ

Los Angeles Clippers, Batı Konferansı play-off yarı finalinin ilk maçında Denver Nuggets'ı 120-97 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Clippers'ta Kawhi Leonard 29 sayı, 2 ribaunt ve Paul George 19 sayı, 7 ribaunt ile galibiyette önemli rol oynadı.

Nuggets'ta Nikola Jokic'in 15 sayı, 3 ribaunt ve Paul Millsap'ın 13 sayı, 9 ribauntluk katkıları galibiyet için yeterli olmadı.

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