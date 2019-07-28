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aksam.com.tr
  • 28 Temmuz 2019 Pazar 20:46
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  • 28 Temmuz 2019 Pazar 20:47

Toprak Razgatlıoğlu'nun takımı birinci ilan edildi

Toprak Razgatlıoğlu'nun takımı birinci ilan edildi

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Toprak Razgatlıoğlu'nun da kadrosunda bulunduğu Kawasaki takımı, son dakikada liderlikten 51'inciliğe düştüğü 42. Suzuka 8 Saat Motosiklet Yarışı'nın galibi ilan edildi.

Uluslararası Motosiklet Federasyonundan (FIM) yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın Suzuka kentiyle aynı adı taşıyan pistte gerçekleştirilen Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın son ayağının sonuçları inceleme sonrası değiştirildi.

Kawasaki takımında motosikleti kullanan Jonathan Rea'in kazası sonrası güvenlik gerekçesiyle mücadelenin durdurulduğu, bu nedenle de tamamlanan son turun sonuçlarının kabul edildiği belirtildi.

Böylece 216 tur atan Kawasaki takımı, yarışın ardından podyumda birinciliği kutlayan Yamaha'nın 18.7 saniye önünde mücadelenin galibi ilan edildi.

Kadrosunda Jonathan Rea, Leon Haslam ve Toprak Razgatlıoğlu'nu barındıran Kawasaki, lider götürdüğü yarışta, Rea'in son dakikadaki kazası sonrası 51'inciliğe gerilemişti.

Piste çıkma fırsatı bulamayan Toprak bu kararla Kawasaki takımıyla Suzuka 8 Saat Yarışı'nda zafere ulaştı.

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