Toprak Razgatlıoğlu'na yakıt yetmedi!

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, Toprak Razgatlıoğlu'nun Dünya Superbike Şampiyonası'nın Avustralya ayağındaki ikinci yarışı tamamlayamamasının nedenini açıkladı.

TMF Başkanı Uçar, Phillip Adası Pisti'nde düzenlenen ikinci yarışta, teknik problemler yaşayan Toprak'ın yarışı bırakmak zorunda kalmasını AA muhabirine değerlendirdi.

PATA Yamaha takımının, Toprak'ı yeni yeni tanıdığını vurgulayan Uçar, "Sebebi şu, benzin bitti. bizim için çok bilindik ve basit bir sebep ama Yamaha takımı, Toprak'ın pilotaj karakteristiğini yeni öğreniyor. Antrenmanlarda, test sürüşlerinde bunu gördü ama yarış performansında Toprak bambaşka bir sporcu. Takımdaki benzinden sorumlu mekanikerlerin son 2-3 turda yeterli istatistiği tutamamış olması böyle bir sonuç getirdi." yorumunu yaptı.

Uçar, yaşanan puan kaybının çok büyük bir sıkıntı olmadığını belirterek, milli motosikletçinin önünde telafi edebileceği bir çok yarış olduğunu söyledi.

AK Parti Sakarya Milletvekili ve TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun TBMM'nin yoğun gündemi nedeniyle Avustralya'daki yarışa katılamadığını, milli sporculara gerekli taktikleri veremediğini dile getiren Uçar, şöyle devam etti:

"Milli takımlar kaptanımız Kenan Sofuoğlu'nun önümüzdeki yarışlarda mutlaka bu sporcularımızın başında olmasını biz kendisinden istirham ettik. O da kesinlikle Meclisten izin alarak yarışlarda sporcuların başında olacağını ifade etti. Çünkü Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Deniz Öncüyle ilgili bütün antrenmanları beraber yaptıkları için en önemli istatistikler kaptanımız Kenan Sofuoğlu'nda."

"BİR LİTRE FAZLA BENZİN KOYMAK DA BAŞKA BİR KUSUR ASLINDA"



Takımın sporcuyu ve pilotajını iyi bilmesi gerektiğini vurgulayan Uçar, "Toprak daha ilk yarışa çıktı. Dolayısıyla bir litre bile fazla benzin koymanın sonuca etki ettiği düşünülüyor, milimetrik hesaplar yapılıyor." ifadelerini kullandı.

TMF Başkanı Uçar, Toprak'ın yarışı birinci bitirebilmek için daha agresif bir sürüş sergilediğini de hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Başında onu her yönüyle tanıyan bir ustanın olması gerekiyor, o usta da Kenan Sofuoğlu. Toprak'ın nasıl bir pilotaj sergilediğini daha iyi tanıyabilmeleri için süreye ihtiyaçları var. Dışarıdan bakınca benzin bitti çok büyük kusur ama bir litre fazla benzin koymak da başka bir kusur aslında. Motor sporlarında bunlar olabilecek şeyler. Kenan Sofuoğlu, 'O yarışta ben bu çocukların başında olabilseydim bu sorunu yaşamazdık' dedi. Dolayısıyla önümüzdeki yarışlarda, TBMM gündemleri de uygun olduğu takdirde, bu çocukların ağabeyi, hocası, teknik direktörü olarak başlarında olursa böyle teknik şeyleri inşallah yaşamamış olacağız."