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aksam.com.tr
  • 12 Aralık 2020 Cumartesi 20:11
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Tomas galibiyete rağmen takımını eleştirdi

Tomas galibiyete rağmen takımını eleştirdi

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Göztepe'yi 3-2 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, öz güven açısından önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Tomas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakaya iyi başladıklarını vurgulayarak, "İyi mücadele ettik. Önemli bir üç puan aldık. Öz güven açısından önemli galibiyet. İnşallah böyle devam ederiz." diye konuştu.

Karşılaşmada istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarının altını çizen Tomas, "Üçüncü bölgede Michalak daha fazla orta yapsa farklı olabilirdi. 2-0'dan sonra basit goller ile rakibe hayat verdik. Çok bireysel hata yaptık. Geçen hafta da aynı hataları yaptık. Hafta boyunca buna çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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