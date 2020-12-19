Tomas: 'Böyle hakemlerle bu iş olmaz'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Hırvat teknik adam yine belirterek, "1-0 öne geçtik. İkinci devre Tunay kaleciyi geçti, net penaltı ve kırmızı kart. O pozisyon kırılma noktası. 2. golden önce net el vardı. Maalesef hafta boyunca çalışıyoruz ama bu kadar olmaz. Bugün kaybetmeyi hak etmedik. 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Böyle hakemlerle bu kadar olmaz diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı
Beşiktaş, Menemenspor'un Arnavut kalecisi Gentian Selmani ile görüşmelere başladı. 22 yaşındaki file bekçisi bedavaya imza atmaya hazır.
Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.
Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, büyükler kategorisinde Türkiye takım halinde 4. olurken, Ukrayna şampiyon oldu.
Süper Lig'in 13. haftası olay bir maçla başladı. Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı sahasında 2-1 devirirken Karagümrük'ün Başkanı Süleyman Hurma'nın uzatma dakikalarında hakeme ettiği küfürler ise uzatma dakikalarına damga vurdu. Süleyman Hurma'nın uzatma dakikalarındaki penaltı kararı sonrası Mustafa Öğretmenoğlu'na ağır ifadelerde bulunduğu öğrenildi. Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren Hurma, zorlu mücadele için "en nihayetinde bir oyun" ifadelerini kullanmıştı.
Ahmet Çakar, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fatih Karagümrük - Galatasaray maçında Fatih Terim'in kırmızı kart görmesinin ardından yaşanan olayları değerlendirdi.