Tolgay Arslan'ın Fenerbahçe'den ayrılıp Hannover 96'ya transfer olacağı iddia edildi

Beşiktaş'ın Kalinic teklifi belli oldu

Başkan Çebi, Hırvat golcüye bonuslarla birlikte verilen 2.5 milyon Euro'yu çok buldu. Transfer komitesi de oyuncunun ücretini 2 milyon Euro'nun altına düşürmek için görüşmelere başladı.