  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 22 Nisan 2020 Çarşamba 08:00
  • |
  • 22 Nisan 2020 Çarşamba 08:14

Tolgay Arslan'a Almanya'dan kira gelmiyor!

Tolgay Arslan'a Almanya'dan kira gelmiyor!

Paylaş

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Tolgay Arslan'ın Almanya'da birçok mülkü bulunuyor. Ancak bütün kira gelirleri şu anda donmuş durumda...

AKŞAM

Sarı-Lacivertli ekibin orta saha oyuncusu Tolgay, Almanya’dan Morgen Post’a konuştu. Bu ülkede bir emlak şirketi bulunan futbolcu, “Şu anda krizi her anlamda yaşıyorum. Almanya’da bir emlak şirketim var. Ancak artık ticari mülklerin kirasını alamıyoruz. İşler zor ama bu krizden çıkacağız. Türkiye’de de sokağa çıkma konusunda getirilen kısıtlamalar var. Bu kurallar getirilmese, bence daha çok insan dışarı çıkardı. Bu yüzden doğru yapıldığını düşünüyorum. Ancak uğraşılması zor bir konu bu. En kötü şey ise kaç insanın hayatını sürdürmesinin tehdit altında olduğu... Umarım bu kötü dönemi birlikte atlatırız” ifadelerini kullandı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Trabzon, Antalya'ya karşı

title

7. Koğuştaki Mucize, Medel'i de ağlattı

title

Mümkünse bitirin

Galatasaray'ın futbolcusu Linnes'den evde su şişeleri ile antreman

SPOR GÜNDEMİ

AKŞAM Özel Röportaj: Sahanın içi kolay asıl iş dışarıda
AKŞAM Özel Röportaj: Sahanın içi kolay asıl iş dışarıda

AKŞAM Özel Röportaj: Sahanın içi kolay asıl iş dışarıda

Engelsiz Aslanlar'ın hocası Sedat İncesu, AKŞAM aracılığıyla spor camiasina tarihi mesajlar verdi: “Sahanın içi çok kolaydır. Asıl savaş sahanın dışındadır. Büyük hocaların asıl başarısı, dışarıdaki krizleri yönetme başarısıdır. Kötü niyetli bir sporcu ya da başka bir sporcunun eşi dahi sizi şampiyonluktan edebilir.”

Torunumun katilinden para istemem
Torunumun katilinden para istemem

Torunumun katilinden para istemem

Pusette uyuyan torunu Alistair'in serseri kurşunla ölmesine yol açan sanığın 36 yıl almasını sağlayan avukat dede, devlet ve sanık aleyhine tazminat davası açmadı. Dede, 'Yargı gereğini yaptı, sıra milletvekillerin' diyor...

UEFA'nın askısı krizi önledi
UEFA'nın askısı krizi önledi

UEFA'nın askısı krizi önledi

‘Borçsuzluk kâğıdı', büyük kulüplerde yöneticilerle, futbolcuları birbirine düşürdü. Yerli oyunculara geçen yıldan borcu olan ve 2 aydan fazladır maaş ödeyemeyen Fenerbahçe ile uzun süredir ödeme yapamayan Beşiktaş, UEFA'nın finansal esnekliği sayesinde derin bir nefes aldı.

Trabzon, Antalya'ya karşı
Trabzon, Antalya'ya karşı

Trabzon, Antalya'ya karşı

AKŞAM Lig lideri Trabzonspor, koronavirüs salgını nedeniyle verilen ara sonrası, 8 haftalık bölümün Antalya ve Alanya'da oynanması yönündeki plana sıcak bakmıyor.

Mümkünse bitirin
Mümkünse bitirin

Mümkünse bitirin

UEFA'dan 4 talimat: 1-Ligleri 3 Ağustos'a kadar bitirin. 2-Bitiremeyenler geçerli nedenlerini bildirsin. 3-Kafasına göre tescil eden olursa, bunu tanımayız. 4-Kalan bölümde VAR olmasın.

5 yıldır Galatasaray'ı izliyor
5 yıldır Galatasaray'ı izliyor

5 yıldır Galatasaray'ı izliyor

Galatasaray'la prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Mert Hakan Yandaş, “5 senedir sosyal medyada Galatasaray'ı takip ediyorum” dedi.

Yenge kaçış planlıyor!
Yenge kaçış planlıyor!

Yenge kaçış planlıyor!

Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Isla'nın eşi Gala Caldirola, Şili'den döndükten sonra Güngören'de bir öğrenci yurdunda karantinada tutuluyordu.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.