Tolgay Arslan'a Almanya'dan kira gelmiyor!

AKŞAM
Sarı-Lacivertli ekibin orta saha oyuncusu Tolgay, Almanya’dan Morgen Post’a konuştu. Bu ülkede bir emlak şirketi bulunan futbolcu, “Şu anda krizi her anlamda yaşıyorum. Almanya’da bir emlak şirketim var. Ancak artık ticari mülklerin kirasını alamıyoruz. İşler zor ama bu krizden çıkacağız. Türkiye’de de sokağa çıkma konusunda getirilen kısıtlamalar var. Bu kurallar getirilmese, bence daha çok insan dışarı çıkardı. Bu yüzden doğru yapıldığını düşünüyorum. Ancak uğraşılması zor bir konu bu. En kötü şey ise kaç insanın hayatını sürdürmesinin tehdit altında olduğu... Umarım bu kötü dönemi birlikte atlatırız” ifadelerini kullandı.
Engelsiz Aslanlar'ın hocası Sedat İncesu, AKŞAM aracılığıyla spor camiasina tarihi mesajlar verdi: “Sahanın içi çok kolaydır. Asıl savaş sahanın dışındadır. Büyük hocaların asıl başarısı, dışarıdaki krizleri yönetme başarısıdır. Kötü niyetli bir sporcu ya da başka bir sporcunun eşi dahi sizi şampiyonluktan edebilir.”
Pusette uyuyan torunu Alistair'in serseri kurşunla ölmesine yol açan sanığın 36 yıl almasını sağlayan avukat dede, devlet ve sanık aleyhine tazminat davası açmadı. Dede, 'Yargı gereğini yaptı, sıra milletvekillerin' diyor...
‘Borçsuzluk kâğıdı', büyük kulüplerde yöneticilerle, futbolcuları birbirine düşürdü. Yerli oyunculara geçen yıldan borcu olan ve 2 aydan fazladır maaş ödeyemeyen Fenerbahçe ile uzun süredir ödeme yapamayan Beşiktaş, UEFA'nın finansal esnekliği sayesinde derin bir nefes aldı.
AKŞAM Lig lideri Trabzonspor, koronavirüs salgını nedeniyle verilen ara sonrası, 8 haftalık bölümün Antalya ve Alanya'da oynanması yönündeki plana sıcak bakmıyor.
UEFA'dan 4 talimat: 1-Ligleri 3 Ağustos'a kadar bitirin. 2-Bitiremeyenler geçerli nedenlerini bildirsin. 3-Kafasına göre tescil eden olursa, bunu tanımayız. 4-Kalan bölümde VAR olmasın.
Galatasaray'la prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Mert Hakan Yandaş, “5 senedir sosyal medyada Galatasaray'ı takip ediyorum” dedi.
Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Isla'nın eşi Gala Caldirola, Şili'den döndükten sonra Güngören'de bir öğrenci yurdunda karantinada tutuluyordu.