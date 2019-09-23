Tolga Ciğerci'den Galatasaray sorusuna cevap: Orası beni artık ilgilendirmiyor

Tolga'nın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

"Yavaş yavaş kendimi daha iyi hissediyorum. 90 dakika oynadığım 4. maç oldu. Her gün çok iyi çalışıyorum, kendimi de çok iyi hissediyorum. Maç oynadıkça her geçen gün üstüne koyarak daha iyi performansım da olacak. İnşallah iyi çalışıp daha da iyi olacağım."

"ÖNEMLİ OLAN POZİSYONLARA GİRMEK"

Ersun Yanal tarafından zaman zaman farklı mevkilerde görevlendirilen tecrübeli orta saha, "Her pozisyon farklı. İkinci yarı biraz daha öne doğru, ofansif oynadım, böyle oynayınca da pozisyonlara girebiliyorsun. Önemli olan pozisyonlara girmek, sonucu daha iyi yapmam gerekiyor biliyorum ama olmadı maalesef."

"BANA DUYULAN GÜVENİ BOŞA ÇIKARMAK İSTEMİYORUM"

"Pozisyonlara girmem önemli. Gelecek maçlarda hocam bana güvenip görev verirse ben de bana duyulan güveni boşa çıkarmak istemiyorum. İnşallah gelecek maçlarda pozisyonları da daha iyi değerlendireceğim" yorumunu yaptı."

"GALATASARAY BENİ İLGİLENDİRMİYOR"

Gelecek hafta eski takımı Galatasaray karşısına çıkacak olmalarıyla alakalı ilginç bir değerlendirmede bulunan 27 yaşındaki futbolcu, "Ben Fenerbahçe'deyim. Orası artık beni ilgilendirmiyor. Oraya gideceğiz tabii ki hedefimiz 3 puan. Galatasaray maçına iyi çalışıp, orada da iyi bir maç çıkartarak evimize 3 puanla dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı."