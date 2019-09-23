Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7276
  • 6,291
  • 279.38
  • 100079
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Tolga Ciğerci'den Galatasaray sorusuna cevap: Orası beni artık ilgilendirmiyor

Tolga Ciğerci'den Galatasaray sorusuna cevap: Orası beni artık ilgilendirmiyor

Tolga Ciğerci'den Galatasaray sorusuna cevap: Orası beni artık ilgilendirmiyor

Geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve bu sezon formayı kaptıktan sonra çıkışa geçen Tolga Ciğerci, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki futbolcu, eski takımı Galatasaray ile ilgili sarı-kırmızılı taraftarları kızdıran ifadeler kullandı.

Tolga'nın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

"Yavaş yavaş kendimi daha iyi hissediyorum. 90 dakika oynadığım 4. maç oldu. Her gün çok iyi çalışıyorum, kendimi de çok iyi hissediyorum. Maç oynadıkça her geçen gün üstüne koyarak daha iyi performansım da olacak. İnşallah iyi çalışıp daha da iyi olacağım."

"ÖNEMLİ OLAN POZİSYONLARA GİRMEK"

Ersun Yanal tarafından zaman zaman farklı mevkilerde görevlendirilen tecrübeli orta saha, "Her pozisyon farklı. İkinci yarı biraz daha öne doğru, ofansif oynadım, böyle oynayınca da pozisyonlara girebiliyorsun. Önemli olan pozisyonlara girmek, sonucu daha iyi yapmam gerekiyor biliyorum ama olmadı maalesef."

"BANA DUYULAN GÜVENİ BOŞA ÇIKARMAK İSTEMİYORUM"

"Pozisyonlara girmem önemli. Gelecek maçlarda hocam bana güvenip görev verirse ben de bana duyulan güveni boşa çıkarmak istemiyorum. İnşallah gelecek maçlarda pozisyonları da daha iyi değerlendireceğim" yorumunu yaptı."

"GALATASARAY BENİ İLGİLENDİRMİYOR"

Gelecek hafta eski takımı Galatasaray karşısına çıkacak olmalarıyla alakalı ilginç bir değerlendirmede bulunan 27 yaşındaki futbolcu, "Ben Fenerbahçe'deyim. Orası artık beni ilgilendirmiyor. Oraya gideceğiz tabii ki hedefimiz 3 puan. Galatasaray maçına iyi çalışıp, orada da iyi bir maç çıkartarak evimize 3 puanla dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı."

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Düğünümde 5 milyon TL'lik takı takıldı'
Mucize Doktor'a bir transfer daha
Sahne fiyatını 15 kat artırdı!
Ali Sunal: Yeniden doğdum
Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı sessiz sedasız evlendi!
<p>Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 21 yaşındaki Neslican Tay´ın cenazesi, memlek

Neslican Tay Son Yolculuğuna Uğurlandı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İnanmakta güçlük çekeceğiniz yaşanmış en garip olaylar

Uyurken yanınıza limon koymanın yararını bir bilseniz...