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aksam.com.tr
  • 04 Kasım 2020 Çarşamba 11:02
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Tolga Ciğerci Erol Bulut'un gözünden düştü

Tolga Ciğerci Erol Bulut'un gözünden düştü

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Fenerbahçe'de ligin ilk haftalarında Erol Bulut'un tercih ettiği Tolga Ciğerci son 3 maçta süre alamadı.

Ligin başında Erol Bulut'un en çok tercih ettiği isimlerden biri olan Tolga Ciğerci son dönemde kayıplara karıştı.

İlk 2 haftada oynanan Rizespor ve Hatayspor maçlarında 11'de yer alan tecrübeli yıldız Göztepe, Trabzonspor ve Antalya önünde ise kadroda olmasına rağmen hiç süre bulamadı.

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