  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 11 Mart 2020 Çarşamba 12:50
  • |
  • 11 Mart 2020 Çarşamba 12:50

Tokyo 2020'de koronavirüs tehdidi!

Tokyo 2020'de koronavirüs tehdidi!

Paylaş

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi İcra Kurulu Üyesi Haruyuki Takahashi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tehdidinin artması halinde 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın ertelenebileceğini söyledi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan organizasyonda, koronavirüs salgınının artması halinde alınacak tedbirlere ilişkin ABD basınına açıklamalarda bulunan Takahashi, "Oyunların iptal edilme olasılığı bulunduğunu düşünmüyorum. En mantıklı seçenek, ertelenmesi olur. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), oyunların mali boyutunu göz önüne alarak iptal kartını seçenekler arasına sokmaz." ifadelerini kullandı.

Takahashi, oyunların seyircisiz oynanması seçeneğinin de ekonomik yönden çok ağır bir faturası olacağını belirterek, "Olimpiyatlar için en kötü senaryonun, bir veya iki yıl ertelenmesi olabileceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Takahashi'nin açıklamalarının ardından Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, erteleme ya da iptal seçeneklerinin şu an için gündemlerinde bulunmadığını, hazırlıkların planlandığı gibi sürdüğünü duyurdu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Galatasaray'da kiralık oynayan Lemina'dan transfer açıklaması

title

Erol Bulut'un gözü kupa finalinde

title

Avrupa Halter Şampiyonası'na koronavirüs ertelemesi

Süper Lig takım otobüsüne taşlı saldırı

SPOR GÜNDEMİ

Derbi öncesi Galatasaray'a kötü haber!
Derbi öncesi Galatasaray'a kötü haber!

Derbi öncesi Galatasaray'a kötü haber!

Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'dan Henry Onyekuru şoku yaşanıyor... Son dakika haberine göre Nijeryalı oyuncu bugünkü antrenmanda sakatlanarak çalışmayı tamamlayamadı.

Ve yeni teknik direktör resmen açıklandı! Roger Schmidt imzayı attı
Ve yeni teknik direktör resmen açıklandı! Roger Schmidt imzayı attı

Ve yeni teknik direktör resmen açıklandı! Roger Schmidt imzayı attı

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'ye Roger Schmidt'ten kötü haber geldi.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı

Süper Lig'de bu hafta Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi yönetecek hakem açıklandı.

Fatih Terim'in derbide Emre Akbaba planı
Fatih Terim'in derbide Emre Akbaba planı

Fatih Terim'in derbide Emre Akbaba planı

Beşiktaş maçında hücum futbolu oynatmak isteyen Fatih Terim'in derbide yönelik ilk kadro planlamasında Emre Akbaba'yı ilk 11'de düşündüğü öğrenildi. Taktik provalar ise yarından itibaren başlayacak.

Ligler erteleniyor mu? Bakan Kasapoğlu açıkladı
Ligler erteleniyor mu? Bakan Kasapoğlu açıkladı

Ligler erteleniyor mu? Bakan Kasapoğlu açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir süredir gündemin ilk sırasında olan koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması!
Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması!

Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması!

Türk futbol tarihinin en başarılı oyuncularından olan ve birçok kupa kazanan milli oyuncu Arda Turan, çok özel açıklamalarda bulundu.

Gündemi sarsacak açıklama: Galatasaray'dan teşvik primi aldık
Gündemi sarsacak açıklama: Galatasaray'dan teşvik primi aldık

Gündemi sarsacak açıklama: Galatasaray'dan teşvik primi aldık

Teknik direktör Mesut Bakkal, gündeme bomba gibi düşen itirafta bulundu. Deneyimli teknik adam, kariyerini anlattığı 'Mesut Bir Adamın Hikâyesi' adlı kitabında Galatasaray'dan teşvik pimi aldığını itiraf etti ve olayın detaylarını anlattı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.