Tokyo 2020'de koronavirüs tehdidi!

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi İcra Kurulu Üyesi Haruyuki Takahashi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tehdidinin artması halinde 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın ertelenebileceğini söyledi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan organizasyonda, koronavirüs salgınının artması halinde alınacak tedbirlere ilişkin ABD basınına açıklamalarda bulunan Takahashi, "Oyunların iptal edilme olasılığı bulunduğunu düşünmüyorum. En mantıklı seçenek, ertelenmesi olur. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), oyunların mali boyutunu göz önüne alarak iptal kartını seçenekler arasına sokmaz." ifadelerini kullandı.

Takahashi, oyunların seyircisiz oynanması seçeneğinin de ekonomik yönden çok ağır bir faturası olacağını belirterek, "Olimpiyatlar için en kötü senaryonun, bir veya iki yıl ertelenmesi olabileceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Takahashi'nin açıklamalarının ardından Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, erteleme ya da iptal seçeneklerinin şu an için gündemlerinde bulunmadığını, hazırlıkların planlandığı gibi sürdüğünü duyurdu.