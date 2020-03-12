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aksam.com.tr
  • 12 Mart 2020 Perşembe 08:00
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  • 12 Mart 2020 Perşembe 08:06

Tokyo 2020 gelecek yıl

Tokyo 2020 gelecek yıl

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DÜNYA'YA yayılan ve binlerce insanın ölmesine neden olan koronavirüs 2020 Tokyo Olimpiyatlarını da vuracak.

AKŞAM

Olimpiyat yetkilileri son raporları inceledikten sonra karar verecek. İcra Kurulu Üyesi Harayuki Takahashi, olimpiyatların 1 ila 2 yıl ertelenmesinin gündemde olduğunu bildirdi. Virüs mart ayı içinde yayılmaya devam ederse erteleme olacak. Ancak, virüste yayılma hızı düşerse 2020 Tokyo Olimpiyatları normal tarihinde başlayacak.

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