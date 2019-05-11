Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9855
  • 6,7386
  • 247.404
  • 88.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Tolga Ciğerci 1 yıl sonra sahalara döndü

Tolga Ciğerci 1 yıl sonra sahalara döndü

Tolga Ciğerci 1 yıl sonra sahalara döndü

Fenerbahçeli futbolcu Tolga Ciğerci, 21 Yaş Altı Ligi'nde Akhisarspor'la yapılan maçta forma giyerek, 1 yıl sonra sahalara döndü.

21 Yaş Altı Ligi'nde sarı-lacivertli takımın Akhisarspor'la karşılaştığı maçta genç takımın kadrosunda yer alan Tolga, ikinci yarıda Batuhan Yılmaz'ın yerine oyuna girerek 1 yıllık resmi müsabaka hasretini sona erdirdi.

Tolga Ciğerci, daha önce son olarak Galatasaray formasıyla 18 Nisan 2018'de Akhisarspor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giymişti.

Öte yandan Fenerbahçe 21 Yaş Altı Takımı, Akhisarspor'u Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçta 2-1 mağlup etti.

Sezon başında Galatasaray'dan transfer edilen Tolga Ciğerci, sakatlığı nedeniyle hiçbir maçta forma giyememişti. Uzun süreli sakatlığını atlatan ve son 10 gündür A takımla çalışmalara başlayan Tolga, ismi Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilmediği için Spor Toto Süper Lig'de forma giyemiyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İbrahim Erkal'ın eşinden duygusal paylaşım
Düğün hediyesi Kapalıçarşı'dan
Haluk Levent ve Sıla Gençoğlu küstü mü?
Sinan Akçıl'ın Serdar Ortaç'a borcu var
'Eşim değildi, baldızımdı'
Geçtiğimiz hafta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı´nda ´Dünya Dans Günü´ kapsamında özel bir gösteri

Sabiha Gökçen´de Hedef 2020´de Bin Kişilik Dans Gösterisi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 10 Mayıs 2019)

Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışmaların yüzde 71’i tamamlandı