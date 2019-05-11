Tolga Ciğerci 1 yıl sonra sahalara döndü

21 Yaş Altı Ligi'nde sarı-lacivertli takımın Akhisarspor'la karşılaştığı maçta genç takımın kadrosunda yer alan Tolga, ikinci yarıda Batuhan Yılmaz'ın yerine oyuna girerek 1 yıllık resmi müsabaka hasretini sona erdirdi.

Tolga Ciğerci, daha önce son olarak Galatasaray formasıyla 18 Nisan 2018'de Akhisarspor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giymişti.

Öte yandan Fenerbahçe 21 Yaş Altı Takımı, Akhisarspor'u Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçta 2-1 mağlup etti.

Sezon başında Galatasaray'dan transfer edilen Tolga Ciğerci, sakatlığı nedeniyle hiçbir maçta forma giyememişti. Uzun süreli sakatlığını atlatan ve son 10 gündür A takımla çalışmalara başlayan Tolga, ismi Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilmediği için Spor Toto Süper Lig'de forma giyemiyor.